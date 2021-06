I fondi per la rigenerazione urbana sono una straordinaria occasione di rilancio che non può essere sprecata con la modalità ormai nota di programmazione urbanistica a vantaggio di alcuni privati, privilegiati rispetto ad altri. E’ quanto sostengono la consigliera comunale di Bastia Umbra, Laura Servi, e il portavoce in consiglio regionale del M5S, Thomas De Luca. Si tratta dei finanziamenti destinati al miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale. Un totale di 8,5 miliardi di euro che spetteranno a comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti per progetti di rigenerazione urbana, manutenzione e riuso di aree pubbliche ed edifici esistenti, nonché per il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Per il comune Bastia Umbra, compreso nella fascia di popolazione da 15 mila a 49.999 abitanti, l’importo finanziabile arriva fino a 5 milioni. Gli stanziamenti previsti sono importanti e possono finanziare anche spese di progettazione esecutiva: 150 milioni di euro per il 2021 che verranno successivamente incrementati fino a raggiungere i 700 milioni di euro nel 2034. “Avere a disposizione queste risorse consentirà di gettare le basi per nuove opere pubbliche e finalmente di completare tutte quelle ancora incompiute sparse nel nostro territorio – scrivono la Servi e De Luca – significa anche dare nuovo vigore alla richiesta di lavoro e un rinnovato slancio verso il miglioramento del decoro urbano della nostra città in una prospettiva di maggiore consapevolezza ambientale e di rispetto delle esigenze di vita di tutti i cittadini, dai bambini agli anziani”.

Per questo la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Bastia, Laura Servi, aveva protocollato un ordine del giorno​ finalizzato ad aprire un dibattito in consiglio comunale sul progetto da presentare in base ai requisiti del bando e al decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 marzo. Ma la giunta comunale con una delibera dell’11 maggio ha deciso di partecipare al bando con alcuni progetti già presenti nel piano triennale delle opere.