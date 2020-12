Bandi in uscita oggi dalla Zona Sociale 3 anche per Bastia Umbra

Al via i bandi della Zona Sociale 3, comprendente Bastia Umbra, per far fronte alle problematiche socio-economiche derivate dalla pandemia. “Family tech”, finalizzato a ridurre le disuguaglianze tra le famiglie nell’accesso a servizi socioeducativi, ludico-ricreativi e socio assistenziali erogati in modalità a distanza e, conseguentemente a ridurre il c.d. digital divide accentuato dall’epidemia Covid- 19, attraverso un sostegno economico per l’acquisto o il noleggio di strumenti tecnologici.