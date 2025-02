Onde Giovani: Nuovo Spazio per i Giovani della Zona Sociale 3

Parte il progetto che promuove l’attività giovanile in Umbria nel 2024

Il 2024 segna l’inizio di un’importante iniziativa per i giovani della Zona Sociale 3, comprendente i comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica. Questo progetto, denominato “Un Ponte TRA i giovani”, è parte integrante del Piano Operativo Regionale “Think Young! Azioni Territoriali per i Giovani dell’Umbria”. L’iniziativa è promossa dalla Regione Umbria e si basa sull’Intesa Stato-Regioni n. 202/CU, firmata il 20 dicembre 2023.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di migliorare e qualificare i servizi dedicati ai giovani presenti sul territorio. Il progetto si rivolge a ragazzi e ragazze nella fascia di età compresa tra 14 e 35 anni. La finalità è quella di favorire la cittadinanza attiva, incentivare il protagonismo giovanile e affrontare problematiche sociali come il bullismo, il cyberbullismo e le varie forme di violenza tra coetanei, oltre che le dipendenze.

In questo contesto si inserisce “Onde”, uno spazio dedicato all’incontro e alla socializzazione per i giovani della Zona Sociale 3. Questo nuovo punto di riferimento offrirà l’opportunità di incontrarsi, ottenere informazioni utili e partecipare a laboratori e incontri tematici. I ragazzi e le ragazze potranno anche contribuire all’ideazione di nuovi progetti, alimentando un dialogo costruttivo all’interno della comunità.

Il progetto “Onde ” si propone di essere un luogo di aggregazione, dove i giovani potranno collaborare e confrontarsi su tematiche che li riguardano direttamente. Attraverso attività condivise, si mira a costruire un senso di comunità e appartenenza, fondamentale per il benessere dei partecipanti. La socializzazione è un aspetto cruciale per i ragazzi, poiché permette di sviluppare competenze relazionali e di affrontare insieme le sfide quotidiane.

Inoltre, l’iniziativa è concepita per affrontare in modo diretto problematiche come il bullismo e le dipendenze. Attraverso laboratori educativi e incontri informativi, i giovani avranno la possibilità di acquisire strumenti e conoscenze per riconoscere e prevenire situazioni di rischio. L’approccio educativo sarà centrato sulla partecipazione attiva degli interessati, stimolando il dibattito e la riflessione su temi importanti.

Le attività di “Onde Giovani” non si limiteranno solo a momenti di socializzazione, ma includeranno anche percorsi formativi e workshop su argomenti di interesse giovanile. Questi momenti di apprendimento saranno pensati per essere coinvolgenti e interattivi, permettendo ai partecipanti di esprimere le proprie idee e opinioni. Si prevede la realizzazione di eventi tematici, incontri con esperti e momenti di confronto, per approfondire questioni sociali e culturali rilevanti.

Per tenere aggiornati tutti gli interessati, è previsto un costante utilizzo dei canali social di “Onde Giovani”. Attraverso queste piattaforme, sarà possibile ricevere informazioni sui prossimi eventi, attività e opportunità di partecipazione. I social rappresentano un mezzo efficace per coinvolgere i giovani e mantenere viva la comunicazione tra i partecipanti e gli organizzatori.

La creazione di “Onde Giovani” è un passo significativo verso l’impegno della Regione Umbria nel sostenere i giovani del territorio. Si tratta di un’opportunità da cogliere per tutti i ragazzi e le ragazze che desiderano essere parte attiva della comunità, contribuendo alla costruzione di un ambiente più inclusivo e supportivo. L’iniziativa si fonda sulla convinzione che i giovani possano giocare un ruolo chiave nel miglioramento della società, se dotati degli strumenti e delle opportunità necessarie.

In sintesi, “Onde Giovani” rappresenta un’importante opportunità per i giovani della Zona Sociale 3. Grazie al supporto del Piano Operativo Regionale “Think Young!”, i ragazzi e le ragazze potranno beneficiare di un ambiente stimolante, dove socializzare, apprendere e sviluppare nuove idee. Si invita quindi tutti a seguire gli aggiornamenti sui canali social del progetto, per non perdere le occasioni di partecipazione che verranno offerte.

La Regione Umbria, con questa iniziativa, dimostra il proprio impegno nel promuovere il benessere giovanile e la costruzione di una comunità più coesa e attenta alle esigenze dei giovani. “Onde Giovani” non è solo un luogo fisico, ma un’idea che mira a coinvolgere e responsabilizzare i giovani, rendendoli protagonisti del proprio futuro e della propria comunità.