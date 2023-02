Bando di Servizio Civile Universale 2022

stanno terminando i termini per la presentazione della domanda

Bando di Servizio Civile Universale – Il Comune di Bastia Umbra offre a 3 giovani l’opportunità di partecipare ad un progetto di Servizio Civile.Rivolto a ragazzi e ragazzedai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno con un contributo mensile, un percorso di orientamento al lavoro e la certificazione delle competenze. Tutte le informazione sul sito www.comune.bastia.pg.it sotto la sezione avvisi.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ha pubblicato il Bando Ordinario 2022 per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphoneall’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 14.00 del 10 Febbraio 2023. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede

Info: Comune di Bastia Umbra: Tel. 075/8018220 – 335 giuseppa.anatra@comune.bastia.pg.it