Ennesimo incidente a Bastia, sempre a XXV Aprile, due auto si scontrano, bimbo contuso

Il punto è sempre lo stesso: zona XXV Aprile a Bastia Umbra, nel tratto tra via Monte Vettore, Via del Mec e Via Lago di Garda. L’ennesimo incidente, nel pomeriggio di sabato, ha visto due auto scontrarsi: un’Opel Corsa grigia e una Ford Fiesta blu. L’ennesimo! Sì perché non è il primo che avviene e ne abbiamo abbondantemente parlato in questo giornale.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute. Forse uno stop non rispettato, ma questo è da verificare con le autorità preposte, fatto sta che un bimbo di pochi anni che si trovava all’interno dell’auto scura pare sia rimasto contuso alla spalla. Nulla di grave, ma il botto è stato pauroso, al punto da far scendere in strada diverse persone.

La Opel proveniente da via Lago di Garda si stava immettendo in via Monte Vettore verso Bastiola, mentre la Ford percorreva quest’ultima strada sempre in direzione Bastiola. Le auto sono finite sull’angolo dell’aiuola tutte due ammaccate. La Opel frontalmente e l’altra sul lato sinistro.

Non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza, per fortuna. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Bastia Umbra, al seguito del maggiore Carla Menghella coadiuvata dalla polizia di Stato del commissariato di Assisi, comandato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca.

Come già detto all’inizio di questo articolo, il punto è sempre lo stesso e di incidenti ne sono successi diversi. Non stiamo adesso a dare i numeri di quanti ne sono accaduti. Di recente anche un’auto ha urtato pure una bicicletta: proprio in quel punto dove è successo l’incidente di oggi c’è una pista ciclabile. Ripetiamo fermamente che, forse, è il caso di pensare alla progettazione di una rotatoria che possa limitare il numero di incidenti, danni e anche feriti.