Comune proroga sospensione zona disco su aree sosta piazze della città

COVID-19 – Prorogati a data da destinarsi i termini dell’ ordinanza di “Sospensione zona disco sulle aree di sosta in piazza Mazzini e piazza Campo del Mercato” – Estesa a tutte le aree di sosta regolamentate con disco orario del centro di Bastia Umbra.

E’ stata emanata oggi Ordinanza del Settore Polizia e Attività produttive n. 53 a proroga della precedente Ord. n. 35 del 14.03.2020 ad oggetto “Sospensione zona disco sulle aree di sosta in piazza Mazzini e piazza Campo del Mercato”

A seguito dell’entrata in vigore dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del marzo 2020, attuanti misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, la circolazione veicolare sulla rete stradale cittadina si è notevolmente ridotta, facendo venir meno la necessità di ricambio sulle aree di sosta di piazza Mazzini e piazza Campo del Mercato, mentre è aumentata la richiesta di stalli di sosta per i veicoli dei cittadini residenti nelle aree del centro storico costretti in casa dai citati Decreti.

“Vista la propria ordinanza n. 35 del 14.03.2020, con la quale, per le ragioni in essa riportate e che si intendono integralmente recepite, si sospendeva la regolamentazione a tempo della sosta con disco orario fino al 25 marzo 2020;per non essere venute meno le condizioni che hanno motivato detto provvedimento, si è deciso di prorogarne l’efficacia fino all’adozione di nuova ordinanza. Si è ritenuto inoltre di estendere detta sospensione a tutte le aree di sosta regolamentate a tempo del centro di Bastia Umbra, in modo da uniformare la situazione di tutti i residenti”(dal testo Ord.n.53 del 25 Marzo 2020).

L’istituzione delle aree di sosta senza limiti di tempo, è prorogata fino a emanazione di nuovo provvedimento ed estesa a tutte le aree di sosta regolamentate con disco orario del centro di Bastia Umbra.