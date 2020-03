Emergenza coronavirus, aperto a Bastia conto corrente per donazioni

da Giulio Provvidenza (Presidente del Consiglio Comunale)

E’ operativo il conto corrente intestato a: COMUNE DI BASTIA UMBRA EMERGENZA COVID 19, IBAN IT 40 K 01030 38280 000001594965 – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. per le donazioni a favore delle Associazioni di Volontariato di Bastia Umbra, per l’acquisto di beni, dispositivi di sicurezza, attrezzature e materiali, contributi ogni giorno più necessari nell’emergenza che stiamo vivendo. I consiglieri, gli assessori, il presidente del consiglio e il sindaco doneranno gettoni di presenza e quota delle indennità, un piccolo gesto per iniziare questa raccolta, perché la solidarietà in questo momento combatte il virus e alimenta la vita.

Ogni giorno occorrono mascherine, protezioni, occorrono tutti i presidi che permettono alle Associazioni di Volontariato di aiutare chi è in quarantena, chi è colpito dalla malattia, chi è solo, con gesti d’amore, con quella dedizione senza la quale sarebbe impossibile, senza la quale ognuno si sentirebbe più solo. Tanti ci chiedono aiuto, ascoltiamoli. Aiutiamo con un piccolo gesto chi si prende cura di noi, senza alcun interesse, mettendo cuore e anima in quello che fa. Sarà cura dell’Amministrazione informare la cittadinanza delle cifre raccolte e di come saranno utilizzate per sostenere l’impegno, la dedizione, il sacrificio delle nostre associazioni di volontariato in prima linea nella lotta contro il Covid-19.

Un appello particolare alle Aziende e alle piccole e medie Imprese del nostro territorio compresi i commercianti: potete dimostrare la vostra generosità donando in alternativa o in aggiunta al denaro anche attrezzature e materiali, e anche prodotti o commercializzati dalle vostre aziende, se utili alla gestione dell’emergenza. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bastia Umbra a tal proposito si rende promotore per fornire tutte le indicazioni utili circa il materiale necessario e coordinare la distribuzione tra le varie associazioni impegnate, rispondendo al numero di telefono 3388780985.

A nome del Consiglio Comunale, ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno manifestare la propria sensibilità e generosità. Insieme ce la possiamo fare, aiutiamo chi ci aiuta.