Verde Pubblico: Interventi di Manutenzione ad Aprile

Programma dettagliato dei lavori di cura del verde a Aprile 2025 per informare i cittadini sulle aree interessate

L’amministrazione comunale rende noto il calendario degli interventi di manutenzione del verde pubblico previsti per il mese di aprile. Le operazioni, già avviate, proseguiranno nei prossimi mesi. Il programma dettagliato include diverse zone della città.

Nella Zona Bastia 2 saranno interessate le aree di Via Gramsci – Via San Costanzo, Via Vivaldi, le aree cani e Via Marx, oltre alle scuole del territorio. Interventi previsti anche sull’arredo stradale di Via Roma e Via del Conservificio, e nell’area verde della Passerella XXV Aprile.

Il programma include anche Via Cesare Battisti, la Zona Via Sicilia – Via Siena, Via Puglia, la Zona Via Todi – Via Trevi, Via 1° Maggio, Via Piemonte, Via Assisi, Via Molise, l’arredo di via Basilicata c1 – 14 e il parcheggio di Via Trentino Alto Adige.

Ulteriori interventi riguarderanno Via Giontella, Via Irlanda, Via Mommi, il Palasport di Via Giontella, Via San Valentino, Viale Stazione e la Zona Via San Rocco – Via A. Volta, Via Galilei, Via Calabria, la Zona Via Città di Castello – Via Tescio, Via Mascagni, Via Sardegna, Via Fratelli Baldoni, Via Romania, la Pineta di Via Pascoli, Via Trasimeno, la Zona Via Bolsena – Via L. Bracciano, l’arredo di Via Monte Vettore, Via del Mec, Via Tozzoli, l’arredo di P.zza XXV Aprile e la Rotatoria di Via Monte Vettore.

Sono previsti lavori anche sull’arredo di P.zza XXV Aprile, l’arredo di Via Monte Vettore, Via Alto Adige, Via Tagliamento, Via Velino, P.zza Via Po’, Via Catria, la Rotatoria di Via Mattei, Via Aldo Moro, Via Fosse Ardeatine, Via Bastiola, il Sito Archeologico di Via Renzini, la Zona Via Cervi – Via Gabriotti, Via Marzabotto, il Parco di Via Malizia, i Giardini di Via Marconi, il Monumento ai Caduti di Via Roma, la Rotatoria di Via Gramsci – Via San Costanzo, gli impianti sportivi e le aree cani.

Questo calendario permette ai cittadini di essere informati sulle aree interessate dagli interventi di manutenzione del verde nel corso del mese di aprile.