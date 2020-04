Concetti dona un sanificatore alla croce rossa di Bastia Umbra

Concetti S.p.A ha donato un sanificatore ad ozono portatile alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Bastia Umbra. Si tratta di un dispositivo di disinfezione e sanificazione per l’igiene delle ambulanze e degli ambienti, per proteggere malati e volontari dalla diffusione del contagio da coronavirus.

Un gesto di riconoscenza e sostegno in questo momento delicato in cui il comitato è coraggiosamente impegnato nelle attività di contenimento della diffusione del Covid19 sul territorio bastiolo e in tutta l’Umbria (pre-triage, trasporti in emergenza) e nel sostegno diretto alla fasce più deboli della popolazione locale (servizi per le persone anziane, spesa a domicilio, banco alimentare).

“A Luana, Patrizia, e a tutti i consiglieri e volontari della CRI di Bastia diciamo: non c’è niente di più grande del cuore di un volontario! Grazie per il vostro duro lavoro e per la dedizione dimostrata nello stare vicino a chi soffre” ha detto Riccardo Concetti, direttore commerciale di Concetti S.p.A.

Il sanificatore è stato consegnato personalmente da Teodoro, Giuseppe e Riccardo Concetti al Comitato di Bastia Umbra rappresentato, nell’occasione, da Patrizia Mancinelli, Gabriele Rosini e Massimo Ciotti. Era presente Erika Baldoni, responsabile dell’ufficio Sicurezza di Concetti S.p.A.

Qualche settimana fa Concetti ha contribuito, inoltre, alla raccolta fondi del Rotary Club di Assisi per dotare l’ospedale di un respiratore polmonare e un elettrocardiografo portatile. Un segno di vicinanza che l’azienda bastiola ha voluto esprimere alle associazioni locali, grande risorsa del territorio in questa delicata fase di emergenza.