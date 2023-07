Disastro in via Velino, E-Distribuzione pronta a risarcire, se…

Disastro in via Velino – In riferimento all’episodio di danneggiamento elettrodomestici, E-Distribuzione informa che se si tratta di imperizia o guasto tecnico, imputabile alla responsabilità dell’azienda, i cittadini hanno diritto al rimborso. Nel caso specifico, in seguito a tutte le verifiche tecniche, è emersa una situazione non riconducibile ad un disservizio puramente tecnico, perché il cavo che alimenta la palazzina interessata risulta danneggiato da un’azione meccanica esterna che ne ha provocato lo schiacciamento; sono, quindi in corso, ulteriori attività di controllo e accertamento tecnico che determineranno la responsabilità dell’accaduto.

In ogni caso i clienti, che hanno avuto elettrodomestici danneggiati, possono fare richiesta tramite i canali ufficiali di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, e riceveranno risposta per le vie formali. È importante tenere gli oggetti danneggiati e gli scontrini per eventuali riparazioni/sostituzioni delle apparecchiature.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.

ufficio stampa R.C.