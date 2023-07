Fa discutere pranzo a tre Bandecchi-Santopadre-Ferrero

di Gianluca Drusian

Ha fatto discutere in settimana il presunto (poi confermato da alcuni siti web locali) pranzo avvenuto a Bastia Umbra tra il trio Bandecchi-Santopadre-Ferrero.

Nonostante la smentita del neo sindaco cittadino di Terni, il pranzo in questione si sarebbe effettivamente svolto in quel di Bastia ed i tre convenevoli si sarebbero visti per un incontro che ha senz’altro suscitato curiosità ed ilarità in tutta la regione.

Cosa si saranno detti i tre presidenti o ex presidenti di altrettante squadre di calcio nessuno lo sa. La conoscenza tra i presidenti appare comunque indubbia ed anche confermata dal sindaco di Terni il quale, nella sua smentita, non ha evitatoo di manifestare la sua simpatia per entrambi e la stima reciproca.

Avranno, quindi, parlato di calcio? Di cosa e come sarà il futuro delle due maggiori squadre dell’Umbria? Se Ferrero potrà entrare a far parte della nuova proprietà rossoverde? Oppure si sarà parlato di altro. Magari di politica.

In più occasioni il sindaco di Terni ha “minacciato”il proprio interesse nel voler arrivare ad impossessarsi politicamente del capoluogo umbri che andrà al voto il prossimo anno ed anche della Regione. Alla prediente Tesei saranno fischiate sicuramente le orecchie o, politicamente, il segretario di Alternativa Popolare, non rappresenta una minaccia reale e credibile?

Intanto, avvicinandosi a Bastia Umbra, Bandecchi ha già fatto un passo importante dentro la Regione anche se dovrà comunque passare anche per Spoleto o Foligno se vorrà conseguire altri successi importanti.

Poi, se l’avesse saputo anche Riccardo Gaucci, neo presidente dell’Assisi calcio, cosa sarebbe stato quel tavolo di ristorante?

Allora sì che si sarebbero potute ipotizzare notizie importanti sulla cessione anche del Perugia calcio. Qualche mese fa, il figlio dell’ex presidente Luciano Gaucci, era stato accostato ad una cordatainteressata a rilevare il sodalizio biancorosso non andato a buon fine per svariati motivi.

Chissà cosa avranno concordato “i tre moschettieri“? Ai posteri l’ardua sentenza.