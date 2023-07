Bastia Estate a Colori fine settimana ricco di eventi a Bastia Umbra

Bastia Umbra si prepara ad accogliere un fine settimana straordinario all’insegna dell’arte, della musica e del divertimento. Bastia Estate a Colori offre una vasta gamma di eventi per intrattenere e coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età. Dai concerti che omaggiano i grandi successi di Vasco, all’entusiasmante spettacolo robot per bambini, fino ai Lunedì della scienza dedicati alla salvaguardia del nostro pianeta, c’è qualcosa per tutti in questa vivace città umbra.

La serata inaugurale, che avrà luogo questa sera, 7 luglio, in Piazza Mazzini alle ore 21:30, sarà dedicata a Vasco Rossi. L’evento “AnimaKom Vasco Tribute” organizato da Aido Bastia Umbra con il sostegno del Comune, mira a sensibilizzare sull’importanza della donazione degli organi, tessuti e cellule, dimostrando quanto il gesto del dono sia sinonimo di vita. I grandi successi di Vasco risuoneranno nell’aria, riempiendo il cuore degli spettatori di emozioni e ricordi indelebili.

Sabato 8 luglio, la magica atmosfera di Piazza Buozzi ad Ospedalicchio si animerà con il Concerto della Banda Musicale di Costano. A partire dalle ore 21:15, i talentuosi musicisti del gruppo regaleranno al pubblico una serata all’insegna della buona musica e dell’arte.

La serata di sabato sarà anche l’occasione perfetta per vivere l’energia e l’atmosfera incantevole della Notte Bianca di Bastia Umbra. Con spettacoli musicali, teatrali, attività per bambini, cibo e drink prelibati, e i negozi del centro storico aperti fino a tarda notte, la città si trasformerà in un vivace punto di incontro per tutta la comunità.

Domenica 9 luglio, i bambini avranno la possibilità di assistere a uno spettacolo robotico mozzafiato in Piazza Mazzini. Alle ore 21:15, The Super Robot Light Show prenderà vita, regalando un’esperienza unica e coinvolgente. Uno spettacolo che lascerà tutti senza parole, creando ricordi indimenticabili per i più piccoli.

Lunedì 10 luglio, Bastia Umbra darà il via ai Lunedì della scienza con l’evento “Non voglio cambiare pianeta” in Piazza Mazzini alle ore 21:15. Organizzato dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con Legambiente Umbria, questo appuntamento si propone di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela ambientale e delle scelte consapevoli per preservare il nostro pianeta.

Bastia Estate a Colori è un’occasione imperdibile per godersi l’estate in compagnia di arte, cultura e divertimento. La città di Bastia Umbra si conferma come una destinazione vibrante e accogliente, offrendo un programma ricco di eventi per tutti i gusti. Non perdete l’opportunità di partecipare a questa straordinaria festa estiva che celebra la bellezza e la vitalità della città umbra.