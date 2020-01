Giornata della Memoria martedì 21 gennaio proiezione del film

Giornata della Memoria 2020. Martedì 21 Gennaio la proiezione del film “L’ufficiale e la spia” (ore 20.30). Mercoledi’ 29 Gennaio 2020 “La Stella di Andra e Tati” (per le scuole – ore 10.00). ll programma della Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’olocausto, è stato scelto ed elaborato dal Tavolo Tecnico comunale per le Pari Opportunità, con il fine di valorizzare anche i valori espressi dalle Pari Opportunità.

Il programma prevede Martedì 21 Gennaio, alle ore 20.30, la proiezione del film “L’ufficiale e la spia”, regia di Roman Polanskj (2019), presso il Cinema Tetaro Esperia di Bastia Umbra.

La proiezione del film sarà preceduta da un’ introduzione a cura della Prof.ssa Maria Luciana Buseghin, antropologa e Presidente dell’associazione Italia Israele di Perugia. Ingresso gratuito, la cittadinanza è invitata a partecipare.

Una seconda iniziativa è dedicata alle scuole, con il coinvolgimento degli alunni delle classi quinte, i quali assisteranno alla proiezione del film di animazione “La Stella di Andra e Tati”, prodotto da Rai Ragazzi e Larcadarte, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il film, diretto da Rosalba Vitellaro e Alessandro Belli con i disegni di Annalisa Corsi, racconta la storia vera di due sorelline italiane di 4 e 6 anni sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz, Andra e Tatiana Bucci.

Anche in questo caso, la proiezione sarà preceduta da un’ introduzione a cura della Prof.ssa Maria Luciana Buseghin, la quale aprirà un dialogo con i ragazzi che vorranno intervenire.

L’incontro per le scuole è in programma per le ore 10.00 di Mercoledi’ 29 Gennaio 2020 presso il Cinema Teatro Esperia.

In allegato si inviano n. 1 Locandina e n. 1 comunicato stampa Rai relativo al film “La Stella di Andra e Tati”, prodotto insieme alla società Larcadarte e con la collaborazione del MIUR.

Iniziativa a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra in collaborazione con: Sistema Museo – Biblioteca Comunale “A. La Volpe” – Tavolo Tecnico Pari Opportunita’

Associazione Italia Israele Perugia – Rai Ragazzi – Larcadarte – MIUR.