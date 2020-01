Matrimoni, ecco dove celebrarli a Bastia Umbra

Fino al 7 febbraio si potrà convenzionare le strutture abilitate

Fino al 7 febbraio si potrà formalizzare la manifestazione d’interesse per convenzionare strutture abilitate alla celebrazione di matrimoni con rito civile. A Bastia Umbra dal 2017 possono essere celebrati matrimoni e unioni civili nella sede comunale e Auditorium Sant’Angelo o in location private convenzionate. Il 7 gennaio l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per la manifestazione d’interesse da parte di coloro che dispongono di strutture ricettive, edifici, ville di valore storico, architettonico, ambientale o artistico. Sono proponibili anche ambiti naturali aperti, come parchi con una destinazione turistica, con sede a Bastia Umbra. Possono essere concessi in comodato gratuito, per tre anni all’amministrazione per l’uso di un locale idoneo ai fini dell’istituzione di uffici di Stato Civile. Nell’avviso sono indicate tutte le condizioni per il convenzionamento di tali strutture.