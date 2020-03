Giornata internazionale della Donna a Bastia, rinviata

Rimandato evento di domani 5 marzo per la Giornata internazionale della Donna a Bastia Umbra. In attesa di ricevere ulteriori disposizioni ministeriali e regionali sulla precaria situazione dovuta al Covid-19, l’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra rimanda l’iniziativa in programma per giovedì 5 Marzo, la presentazione del libro “Libere di essere?

Dalla violenza di genere verso un nuovo rapporto tra donne e uomini” di Rosella De Leonibus, Cittadella Editrice, con la scrittrice Silvana Sonno e in collaborazione con Punto d’Ascolto Antiviolenza Zona Sociale 3- RAV Bastia Umbra.

Provvederemo tempestivamente ad aggiornarvi sulle nuove date e ad informarvi su tutte le manifestazioni e le iniziative che afferiscono alla vita sociale e culturale della nostra città, ricordando a tutti i cittadini che si tratta di un provvedimento assunto in via precauzionale, che segue la gradualità delle informazioni tenendo conto sempre delle decisioni nazionali e della situazione locale costantemente monitorata.