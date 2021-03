Chiama o scrivi in redazione

Le iniziative per la giornata internazionale della donna non si fermano

Le iniziative per la giornata internazionale della donna non si fermano a causa della pandemia, saranno invece attuate con le modalità on line e streaming che le misure di sicurezza impongono. Il programma ricco di iniziative, è stato concordato nell’ambito del Tavolo Comunale Pari Opportunità e vede la collaborazione di Biblioteca Comunale “A.La Volpe”-Sistema Museo- Punto d’ascolto –RAV- Faremusica

Dal 7 al 12 Marzo

LEGGERE IN ROSA

Maratona di lettura della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” per le scuole della città

DOMENICA 7 MARZO

Conferimento Mimosa d’oro 2020

All’imprenditrice Paola Mela – Presidente Confartigianato Bastia Umbra-Bettona

Dalle ore 17.45 diretta streaming sul Canale Youtube del Comune di Bastia Umbra

Conferimento Mimosa D’Oro 2021 alle Volontarie delle Associazioni

AGESCI Gruppo Scout Bastia 1

Croce Bianca Sezione di Bastia Umbra

Croce Rossa Comitato Locale di Bastia Umbra

Gruppo Comunale Protezione Civile Bastia Umbra

Pubblicazione del video “La Solidarietà è Donna”

LUNEDI’ 8 MARZO

Ore 10.00 “Sempre Per Amore”

Performance Musicale

a cura dell’Associazione Faremusica

Chiung Wen Chang, Soprano

Simona Granelli, Pianoforte

Ore 11.00 Rocca Baglionesca Area Panchina Rossa

Piantumazione di un albero di mimosa

Ore 18.00

Presentazione del libro “Lessico Femminile” di Sandra Petrignani, Laterza Editore

Interverranno:

Sandra Petrignani, autrice

Paola Lungarotti, Sindaco di Bastia Umbra

Stefania Proietti, Sindaco del Comune di Assisi

Daniela Brunelli, Assessore alle Politiche Sociali di Bastia Umbra

Veronica Cavallucci, Assessore alle Pari Opportunità di Assisi

Operatrici del Punto d’ascolto antiviolenza zona Sociale 3 Umbria

Coordinano le Operatrici del Punto D’Ascolto della Zona Sociale 3 dell’Umbria e Michela Giuglietti, Sistema Museo

Gli eventi on line verranno trasmessi dalle Pagine Facebook di:

Paola Lungarotti Sindaco

Comune di Bastia Umbra

Biblioteca Comunale Alberto La Volpe

Faremusica.eu

Il Premio Mimosa d’Oro, arrivato alla 3^edizione, con la motivazione “Per i meriti sociali e per l’impegno profuso sul territorio di Bastia Umbra”saràassegnato quest’anno alle Volontarie delle Associazioni:

La diretta streaming consentirà alla cittadinanza di seguire la consegna del Premio alle Volontarie delle Associazioni, Domenica 7 Marzo, dalle ore 17.45, sul canale Youtube del Comune di Bastia Umbra, in collegamento dalla Sala della Consulta del Palazzo Municipale.

Per l’occasione sarà pubblicato on-line il videoLa solidarietà è donna, incentrato sulle tante situazioni in cui le volontarie sono impegnate costantemente; protagoniste sono le stesse volontarie delle associazioni premiate.

Domenica 7 Marzo sarà consegnato anche il Premio Mimosa d’Oro 2020 all’imprenditrice Paola Mela, premiata per l’impegno portato avanti sia alla guida dell’ azienda di cui è titolare che come Presidente di una delle associazioni di categoria più importanti tra le regionali e nazionali, quale è Confartigianato Bastia e Bettona

Il Premio Mimosa d’Oro è stato istituito nel 2019 in seno al Tavolo Comunale delle Pari Opportunità al fine di valorizzare le figure femminili del nostro territorio che si siano distinte nei vari ambiti della vita sociale cittadina. Il primo anno il Premio fu assegnato alla dott.ssa Adriana Barucchelli, “ prima donna medico a Bastia Umbra”.

La locandina dell’evento valorizza l’illustrazionerealizzato dallo studente Andrea Damicis