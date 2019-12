La leggenda dei 100 Babbi Natale 2019 raggiunge il suo obbiettivo | Foto e video

Hanno donato 1000 euro all’Associazione con Noi. E’ la tradizionale iniziativa de “La leggenda dei 100 Babbi Natale 2019” che si è conclusa come sempre in allegria e in compagnia di tanti amici pronti a sfidare il tempo avverso pur di raggiungere il suo obbiettivo principale …devolvere una piccola somma raccolta a favore dell’Associazione Con Noi.

Un piccolo gesto ma di grande Cuore… La leggenda dei 100 Babbi Natale …non è solo quindi una leggenda, ma pura realtà, fatta da persone Vere dal Cuore Grande.

I babbi Natale oggi con le loro lambrette si sono radunati a Santa Maria degli Angeli, nei pressi della basilica. Da lì sono partiti e dopo aver fatto sosta in piazza del comune ad Assisi sono andati a Bastia Umbra, al Polo Giontella, all’interno del supermercato hanno sfilato tutti insieme facendo un meraviglioso trenino e poi le foto di rito con lo scambio di auguri.

L’Associazione “Con Noi Associazione per le Cure Palliative” onlus è una organizzazione, senza fini di lucro, in sostegno dei pazienti e dei loro familiari. L’associazione intende ottimizzare i vari livelli di assistenza domiciliare e residenziale ai malati terminali con la collaborazione di volontari.

Era presente anche il sindaco di bastia che ha lasciato il suo messaggio, ma non prima aver fatto il suo giro in lambretta.