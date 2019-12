A Natale regala un biglietto di Agriumbria 2020, si può già acquistare

A #Natale REGALA Agriumbria 2020 🎁 Puoi ACQUISTARE online i biglietti per #Agriumbria2020 – 52^ edizione della Fiera Nazionale dell’Agricoltura, Zootecnia e Alimentazione, in programma ad #Umbriafiere dal 27 al 29 marzo 2020 – e REGALARLI a chi, come te, ama la terra!

Da QUESTO LINK 👉 http://bit.ly/RegalaAgriumbria2020

potrai scaricare il biglietto insieme ad una Speciale Busta di Auguri, consegnare il tuo REGALO a mano o spedirlo via e-mail!

Un regalo per chi AMA la TERRA! ❤️