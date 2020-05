Solidarietà a Bastia con contributo Mantovani Auto e Fiat Marchi, buoni spesa per le famgilie

La generosità a Bastia Umbra è un cuore che batte, continuano le donazioni per dare respiro alle grandi difficoltà economiche in cui versano tante famiglie in questa pandemia. Questa volta sono state le concessionarie di automobili a farsi avanti: Fiat Marchi e Mantovani Group, rappresentate rispettivamente dai titolari Monica e Massimo Marchi e da Emanuele Mantovani, hanno donato una cospicua cifra economica da suddividersi tra i due settori di aiuti individuati dal Comune, quello della Protezione Civile per Fiat Marchi e dei buoni spesa alimentari per le famiglie per Mantovani Group.

Uno sforzo rilevante fatto dalle due aziende che hanno voluto offrire un po’ di ristoro a tante famiglie che hanno visto venire meno le proprie entrate economiche a causa del Covid-19 così come alle necessità del volontariato che opera sul territorio,non risparmiandosi in sacrifici e sforzi, in favore della cittadinanza più colpita dai disagi connessi all’emergenza.

Il ringraziamento del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale ai due gruppi commerciali presenti sul nostro territorio per la generosità mostrata.