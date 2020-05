Scrivi in redazione

Sportello Urp Gesesu a Bastia Umbra riaprirà martedì 19 maggio

Riaprirà martedi 19 maggio lo sportello URP GEST-GESENU (per richieste inerenti mastelli, buste plastica, etc). L’ufficio, sito presso la sede Comunale di Piazza Matteotti, 2, sarà aperto nei consueti orari:

Martedì 15:00 – 18:00 Venerdì 10:00 – 13:00

In questo momento di emergenza sanitaria per il coronavirus, al fine di evitare affollamenti e stazionamenti presso gli sportelli aperti al pubblico e come misura precauzionale a tutela della cittadinanza, si invitano gli utenti ad attendere il proprio turno al di fuori degli uffici ed utilizzare obbligatoriamente una mascherina.

Per eventuali richieste e chiarimenti:

UFFICIO CLIENTI

NUMERO VERDE (SOLO DA RETE FISSA): 800 66 70 36

SOLO DA CELLULARI: 075 59 17 125

WhatsApp 333.9553215ufficioclienti@gestumbria.it

ufficioclienti@gesenu.it