Caccia Village, nuovo appuntamento dal 14 al 16 maggio 2021

Oggi 15 maggio 2020 “Caccia Village” avrebbe aperto i battenti e sarebbe stata, per la Fiera di Bastia Umbra, la decima volta. Un traguardo non da poco, raggiunto con un’ascesa costante che l’ha portata ad essere la manifestazione nazionale più importante del settore. Questo è potuto avvenire conciliando nella sua proposta passione, business, sport e cultura. Fra tutte le definizioni che sono state attribuite quella che meglio la identifica è “luogo di incontri” per la capacità di creazione di rete che ha acquisito negli anni.

I risultati raggiunti in nove anni vanno ricondotti a tutti coloro i quali indistintamente hanno contribuito a far crescere Caccia Village anche solo con la loro presenza: un popolo che ha raggiunto la Fiera da ogni parte d’Italia!

Gli organizzatori hanno cercato di riempire un vuoto evidente, offrendo agli amici della caccia, della pesca, del tiro a volo e del tempo libero un occasione che è stata sfruttata magnificamente ed apprezzata al di sopra delle aspettative più rosee. Cosa ne sarebbe stato di questa idea senza, senza la passione dei protagonisti della manifestazione?

Solo in questo modo il ruscello – pian piano alimentato da mille rivoli – è diventato un fiume di gente e Caccia Village diventata quello che è oggi. Il cammino quest’anno si è interrotto, proprio nell’edizione in cui si stava producendo lo sforzo più grande per celebrare un anniversario importante, purtroppo sappiamo bene perché, ma il cammino si è solo interrotto.

“Riprenderà fra un anno e saremo più forti che mai – sottolinea Andrea Castellani, organizzatore della manifestazione – Noi siamo abituati ad essere così nei momenti difficili, proprio come le persone che ci seguono e continueranno a seguirci. Da parte nostra vogliamo attraverso questo messaggio rassicurarvi che nel 2021 ci saremo per fare ancora meglio e per recuperare il tempo perduto. Non dobbiamo lasciarci, non ci dobbiamo dimenticare delle cose belle che siamo sicuri torneremo a vivere. Idealmente vi invitiamo a stringerci la mano, ad abbracciarci, a telefonare agli amici più cari, ai cari compagni di avventura; tornate appena possibile nelle vostre armerie, tornate sui campi di tiro, portate i vostri cani nei campi di addestramento. Trasmettiamoci la certezza che Caccia Village sarà pronta, quando tutta questa triste e dolorosa parentesi sarà finita. E tornerà ancora una volta ad essere il luogo prediletto dei nostri incontri e delle nostre passioni. Forza e coraggio. “