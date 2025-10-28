T-Red e rotatoria: l’Amministrazione sotto accusa pubblica

Scontro acceso tra cittadini e Giunta su sicurezza e trasparenza

Il primo incontro “La Giunta incontra i quartieri”, tenutosi ieri, ha generato più tensioni che risposte. Il Sindaco lo ha definito “confronto costruttivo”, ma la platea ha percepito tutt’altro: assenza di chiarezza, risposte evasive e promesse disattese.

Al centro del dibattito, la rotatoria promessa entro dicembre 2025, ancora lontana dalla realizzazione. I cittadini hanno chiesto conto dei ritardi, ricevendo solo riferimenti burocratici. Dalle determine alla VAS, il percorso amministrativo è stato avviato, ma nessun cantiere è visibile. La Giunta ha approvato il progetto da 600mila euro, ma la popolazione attende ancora azioni concrete.

Ancora più acceso il confronto sul T-Red, riattivato per “motivi di sicurezza” all’incrocio tra via Hocberg, via Atene e via delle Nazioni. Il Sindaco ha citato una media di 6-8 infrazioni giornaliere, ma nessun incidente è stato registrato da gennaio. La domanda sorge spontanea: serve davvero il T-Red o è un escamotage per finanziare la rotatoria? Il timore di un “caso Verona” aleggia tra i presenti.

Infine, la gestione del 5G ha sollevato ulteriori critiche. Un opuscolo distribuito durante l’incontro ha ribadito l’assenza di competenze comunali, ma i cittadini contestano la mancanza di informazione preventiva. L’unico incontro pubblico è stato convocato il 27 ottobre, quando l’antenna era già installata.

Il clima è teso. I cittadini chiedono trasparenza, ascolto e responsabilità. L’Amministrazione, invece, sembra arroccata su posizioni difensive, incapace di offrire risposte convincenti. Il confronto, lungi dall’essere costruttivo, ha evidenziato una frattura profonda tra istituzioni e territorio.