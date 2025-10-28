T-Red e rotatoria: l’Amministrazione sotto accusa pubblica

Scontro acceso tra cittadini e Giunta su sicurezza e trasparenza
Il primo incontro “La Giunta incontra i quartieri”, tenutosi ieri, ha generato più tensioni che risposte. Il Sindaco lo ha definito “confronto costruttivo”, ma la platea ha percepito tutt’altro: assenza di chiarezza, risposte evasive e promesse disattese.
Al centro del dibattito, la rotatoria promessa entro dicembre 2025, ancora lontana dalla realizzazione. I cittadini hanno chiesto conto dei ritardi, ricevendo solo riferimenti burocratici. Dalle determine alla VAS, il percorso amministrativo è stato avviato, ma nessun cantiere è visibile. La Giunta ha approvato il progetto da 600mila euro, ma la popolazione attende ancora azioni concrete.
Ancora più acceso il confronto sul T-Red, riattivato per “motivi di sicurezza” all’incrocio tra via Hocberg, via Atene e via delle Nazioni. Il Sindaco ha citato una media di 6-8 infrazioni giornaliere, ma nessun incidente è stato registrato da gennaio. La domanda sorge spontanea: serve davvero il T-Red o è un escamotage per finanziare la rotatoria? Il timore di un “caso Verona” aleggia tra i presenti.
Infine, la gestione del 5G ha sollevato ulteriori critiche. Un opuscolo distribuito durante l’incontro ha ribadito l’assenza di competenze comunali, ma i cittadini contestano la mancanza di informazione preventiva. L’unico incontro pubblico è stato convocato il 27 ottobre, quando l’antenna era già installata.
Il clima è teso. I cittadini chiedono trasparenza, ascolto e responsabilità. L’Amministrazione, invece, sembra arroccata su posizioni difensive, incapace di offrire risposte convincenti. Il confronto, lungi dall’essere costruttivo, ha evidenziato una frattura profonda tra istituzioni e territorio.
|Data
|Atto / Protocollo
|Autorità competente
|Contenuto essenziale
|15/03/2024
|Determina n. 249/2024
|Comune di Bastia Umbra
|Nomina del RUP Ing. Clara Sforna – avvio formale della procedura amministrativa.
|18/12/2024
|Determina n. 995/2024
|Comune di Bastia Umbra
|Affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica (P.F.T.E.) al R.T.I. Calabrò – Ecogeo – Filippucci.
|19/06/2025
|Prot. n. 22995/2025
|Progettista → Comune
|Trasmissione del progetto P.F.T.E. al Settore Lavori Pubblici.
|27/06/2025
|Delibera G.C. n. 208/2025
|Giunta Comunale
|Approvazione in linea tecnica del P.F.T.E. dell’intervento (€ 600.000).
|01/07/2025
|Delibera G.C. n. 192/2025
|Giunta Comunale
|Conferma e indirizzo per l’avvio della Conferenza dei Servizi.
|29/07/2025
|Delibera G.C. n. 211/2025
|Giunta Comunale
|Affidamento alla Regione Umbria delle funzioni di Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VAS (art. 212 c.3 L.R. 1/2015).
|01/08/2025
|Prot. n. 149497/2025
|Comune → Regione Umbria
|Richiesta formale di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006 – art. 9 L.R. 12/2010).
|06/08/2025
|Prot. n. 152112/2025
|Regione Umbria
|Avvio del procedimento VAS e indizione della Conferenza di Servizi semplificata.
|15/09/2025
|Relazione istruttoria regionale
|Regione Umbria – Servizio Transizione Energetica e Sviluppo Sostenibile
|Conclusione istruttoria: non sussistono impatti ambientali significativi → proposta di esclusione dalla VAS.
|16/09/2025
|Determinazione Dirigenziale n. 9624/2025
|Regione Umbria
|Provvedimento finale di esclusione dalla VAS con raccomandazioni tecniche (idrauliche, paesaggistiche, archeologiche, idriche).
|17/09/2025
|Pubblicazione online
|Regione Umbria
|Pubblicazione sul sito regionale “Valutazioni Ambientali” → atto immediatamente efficace.
