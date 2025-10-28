Rotatoria in arrivo e ascolto attivo, primo passo a San Lorenzo

Partecipazione alta, confronto aperto sui temi chiave per Bastia Umbra

Lunedì 27 ottobre ha segnato l’apertura del ciclo “La Giunta incontra i quartieri”, con la prima tappa a San Lorenzo. L’iniziativa nasce con l’intento di creare un dialogo diretto e costante tra l’amministrazione comunale e i cittadini, per affrontare insieme criticità e futuri sviluppi della città.

Durante l’incontro è stato presentato l’aggiornamento sul progetto della nuova rotatoria in via Hochberg, che ha già superato con esito positivo i controlli della Regione Umbria. Si è avviato ora l’iter approvativo istituzionale, con la speranza di veloce conclusione per dare risposta urgente alle necessità di sicurezza. È stato inoltre dato un quadro completo sulle tempistiche programmate per i prossimi lavori, ancora soggetti a verifiche tecniche e di natura amministrativa.

Un’analisi ha rivelato una media giornaliera di 6-8 infrazioni all’incrocio regolato da semaforo e dispositivo T-Red, la cui funzione sanzionatoria è attualmente sospesa. In base a questi dati, l’ente ha annunciato la volontà di riattivare il T-Red fino alla realizzazione definitiva della rotatoria, per aumentare la sicurezza stradale.

Altro punto di confronto ha riguardato la procedura di installazione delle antenne 5G nel quartiere, sottolineando il rispetto rigoroso delle normative e un controllo continuo in collaborazione con ARPA Umbria e gli uffici comunali preposti.

Non sono mancati temi di viabilità locale, come la richiesta di estendere la pista ciclopedonale in via Atene, proposta accolta con interesse dall’amministrazione che valuterà gli interventi necessari.

L’incontro ha avuto un carattere fortemente partecipativo, con cittadini impegnati a sollecitare tempi rapidi per i lavori e una gestione equilibrata del traffico durante la fase transitoria. Questa fase iniziale conferma l’efficacia di un percorso costruito attorno all’ascolto e al confronto con la comunità.