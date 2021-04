“Oggi i nostri ragazzi ci hanno raccontato che a scuola, alle dodici in punto, è suonata la campanella e sono stati invitati dai loro insegnanti ad osservare un minuto di silenzio in memoria del Professore Giovanfrancesco Sculco, venuto a mancare nella mattinata di ieri. Il professor Sculco è stato per oltre un decennio il “custode” dei nostri bambini, con la sua azione decisa ma sempre nell’interesse degli alunni prima di tutto. In questi anni, molti di noi genitori ci siamo rivolti a lui, per molteplici motivi, e sempre abbiamo trovato la sua porta aperta. Era una persona pronta ad ascoltare. Oggi, in quel minuto, rappresentati dai nostri figli, ci siamo uniti al cordoglio per la sua scomparsa. Alla sua famiglia, ai suoi cari, alla sua amata scuola vanno le nostre più sentite condoglianze”. Una nota dei genitori e famiglie delle Scuole dell’Infanzia Santa Lucia e Bastiola, Scuola Primaria XXV Aprile, Madre Teresa di Calcutta e Madonna di Campagna

