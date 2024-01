Spiffero, a giocare a volley, è sceso in campo il Gatto o la Volpe?

Spiffero – Leggendo le ultime notizie di stampa, pare che la Sindaca di Bastia riesca a dare due bacchettate al presidente del Volley Bastia che imprudentemente, avendo perso la pazienza, mena botte da orbi contro i rappresentanti dell’amministrazione in carica rei, a suo dire, di essere ciarlieri e concludere poco, forse niente. Anzi, arriva ad accusarli di fare cose “indegne”.

La domanda principale che la dice lunga su cosa pensa il presidente, è: “Ci siete o ci fate? “. Forse fa questa domanda perché ritiene che si siano fatte “tante chiacchiere, tante promesse, tante rassicurazioni… ad oggi il nulla più assoluto”.

L’amministrazione, piccata, risponde per le rime all’ingrato presidente che se lui ha potuto usufruire degli impianti è grazie “al supporto e alle soluzioni messe a disposizione dall’amministrazione per consentire al Bastia Volley di usufruire delle strutture”.

Noi spifferai, non avendo capito cosa volesse dire questa frase, abbiamo approfondito e ci è stato spifferato che intanto dovrebbero dire di quali strutture si parla, visto che al momento ed in ritardo, ne è stata messa a disposizione una sola non solo per le società sportive, ma anche per le scuole costrette a fare le ore di ginnastica a pagamento in palestre private nel comune vicino, recentemente accusato di inefficienza.

Poi per il resto la frase criptica, forse, significa che la società abbia potuto usufruire della rateizzazione dei versamenti arretrati da fare al comune per l’uso degli impianti (quando c’erano). Rateizzazione resa possibile da una recente modifica del regolamento, fatta dal Consiglio Comunale, per cui la società adesso è in regola visto che paga regolarmente rate e interessi. E quindi dove sta l’aiuto?

Noi dello spiffero siamo curiosi e siccome il presidente ha lamentato anche la mancata realizzazione del tunnel che consentirebbe agli atleti a fine allenamento di raggiungere lo spogliatoio senza uscire all’esterno, avendo letto il comunicato che intendeva dare una seconda bacchettata al presidente, abbiamo messo in fila le dichiarazioni e le abbiamo verificate negli atti.

L’Amministrazione, rimprovera, il capo del Bastia Volley, perché “non sa che con determina 1031 del 29 dicembre 2023, sono stati affidati i lavori per una cifra complessiva di 25mila euro a seguito della delibera di giunta 291 del 20/12/23”.

Tutto chiaro… no? Pare di no, perché Il presidente ingrato lamenta che ancora non è stato istallato il tunnel e l’Amministrazione risponde che sono stati affidati i lavori del camminamento…

Porca miseria … inizia a girarci la testa… scarichiamo la delibera dal sito del comune e leggendo, ne veniamo a capo.

Spiffero – La delibera citata è intitolata: PRESSOSTRUTTURA SAN LORENZO – REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO ESTERNO E TUNNEL – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. Quindi pensiamo che sia stato approvato sia il camminamento, sia il tunnel.

Proseguiamo con la lettura e a pagina 2: […] RITENUTO opportuno procedere alla realizzazione del camminamento che collega edificio del centro sociale di San Lorenzo alla pressostruttura e istallare un tunnel retrattile[…]. Bene, è confermato; si farà il camminamento e il tunnel.

Scendiamo in fondo a pag. 3 e con sorpresa leggiamo quello che è stato approvato: […] 1 APPROVARE il solo stralcio relativo alla realizzazione e istallazione della pavimentazione di collegamento tra la struttura pressostatica e i locali spogliatoio. […]

E il Tunnel?

Il tunnel ancora non è stato approvato perché […] LA GIUNTA COMUNALE valutato il progetto presentato e sentito nel merito il tecnico comunale, richiede che lo stesso vada integrato con la previsione di un telaio/bussola fisso a cui appoggiare l’estremità del tunnel. […]

Quindi in conclusione leggendo il titolo della delibera si deduce che si facciano entrambi, ma arrivando in fondo ci si accorge che si fa solo il camminamento; il tunnel va riprogettato.

A questo punto ci viene in mente la favola di Pinocchio e ci chiediamo… e vi chiediamo: “all’interno dell’Amministrazione ci sono solo Volpi o anche qualche Gatto?

Avvertenze: gli spifferi potrebbero non dire tutta la verità, ma non raccontano mai bugie