Movimento 5 Stelle di Bastia Umbra: Azioni, non solo parole

Il Movimento 5 Stelle di Bastia Umbra e Assisi, composto da individui che potrebbero essere molto simili a te, lettore, ha deciso una decina di anni fa di intervenire attivamente nelle questioni dei propri Comuni. Il loro obiettivo? Migliorare le condizioni locali e svolgere un ruolo di controllo. Non dimenticheranno mai di sottolineare come il bene comune sia effettivamente un bene per tutti: per loro, per i loro genitori e per i loro figli.

Le proposte del gruppo, spesso denigrate come semplici copia-incolla di temi imposti a tutti i portavoce del M5S nei vari comuni italiani, nascono in realtà dai loro principi e valori. Questi principi e valori li spingono a sollecitare azioni concrete per la tutela dell’ambiente, la biodiversità, la sostenibilità e l’economia circolare. Ricordiamo che Papa Francesco è stato il primo a parlare di ecologia integrale e che grazie all’impegno dei parlamentari del M5S, la tutela dell’ambiente è stata inserita nell’articolo 9 della Costituzione. Come si può affermare che queste non siano questioni di interesse per i bastioli? Forse Bastia si trova su un altro pianeta?

Il gruppo ha anche esaminato varie questioni nell’esercizio del suo ruolo di controllo. Per quanto riguarda la parte strutturale del PRG, deliberata dal Consiglio il 25-07-2023, avevano preso nota solo dell’intervento della consigliera allora ancora iscritta alla Lega di Salvini, che si diceva delusa e che doveva cercare tra le righe quei punti che sperava sarebbero stati poi declinati nel piano operativo. Hanno dovuto rileggere il verbale per interpretare il voto favorevole nella sua dichiarazione. Dato che alle parole devono seguire i fatti, dopo aver marcato la distanza dall’attuale amministrazione per 5 anni, si chiedono se sia coerente lasciarsi sedurre da chi si è contestato fino a pochi mesi fa.

Il Movimento 5 Stelle di Bastia Umbra e Assisi partecipa al tavolo progressista perché, insieme alle altre parti coinvolte, ha assunto la responsabilità di condividere la stessa visione progettuale nei comuni e poi in Regione. Laura Servi, Consigliere comunale M5S Bastia Umbra, è una delle voci attive in questo impegno.