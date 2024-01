Riunione di Forza Italia: Il Futuro Sindaco di Bastia Umbra

Riunione di Forza Italia e Il Futuro Sindaco di Bastia Umbra

Riunione di Forza Italia – “Paola Lungarotti Sindaco” Sabato scorso 20 gennaio, convocata da Forza Italia, c’è stata una riunione per parlare del candidato Sindaco della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni amministrative del Comune di Bastia Umbra. Sono stati invitati gli esponenti locali e regionali della Lega e di Fratelli d’Italia, gli esponenti di Umbria Civica e di Civitas.

C’era anche Catia Degli Esposti cioè la più accanita oppositrice in consiglio comunale dell’attuale Giunta, uscita qualche tempo fa dalla Lega per approdare nel gruppo misto dopo aver aderito a Umbria Civica.

Invitati tutti, insomma, tranne l’Assessore e i consiglieri della lista “Paola Lungarotti Sindaco” i quali formano in Consiglio Comunale il gruppo più numeroso. Una riunione per manifestare da parte degli esponenti locali di Forza Italia, in aperto disaccordo con il loro assessore Filiberto Franchi, la contrarietà alla ricandidatura dell’attuale Sindaco Paola Lungarotti.

Nonostante sia stato evitato un utile contraddittorio, non ci risulta che siano emersi nomi di candidati alternativi. E allora ci sembra opportuno far sapere ai cittadini senza mezzi termini quali sono le posizioni attuali nel centrodestra a riguardo della candidatura a Sindaco delle nostra città.

La Lista “Paola Lungarotti Sindaco”, nell’assoluta certezza dell’ottimo operato dell’Amministrazione Lungarotti in questo quinquennio, reso difficilissimo dalla crisi pandemica, ripropone con forza la candidatura del Sindaco uscente. Sulla nostra linea ci sono i quadri politici di Fratelli d’Italia e della Lega che ormai da tempo è intenzionata a ritrovare l’unità del centrodestra anche a Bastia Umbra.

Alla nostra proposta c’è anche l’assenso dell’Assessore di Forza Italia Filiberto Franchi, ma non quello degli esponenti locali del suo partito. La Professoressa Paola Lungarotti ha dato la sua piena disponibilità a riproporsi come candidato Sindaco animata dalla volontà di portare a termine i numerosi progetti avviati in questi ultimi anni attraverso i quali la nostra città sta continuando a progredire come merita. Questa è la situazione sic et sempliciter.

Il nostro auspicio è che torni al più presto la sintonia anche con gli esponenti locali di Forza Italia sicuri che tutti insieme potremo presentarci alle elezioni con le carte in regola per ottenere di nuovo il consenso dei cittadini.

Comunicato stampa “Listai Paola Lungarotti Sindaco”