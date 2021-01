Superbonus 110%, Lega Bastia al Comune: “Rendere disponibile online pratiche edilizie”

Superbonus 110%: il Gruppo Lega chiede al Comune di rendere disponibile le pratiche edilizie on line sul sito istituzionale. I consiglieri leghisti Catia degli Esposti e Jessica Migliorati giovedì mattina hanno presentato una mozione per chiedere la digitalizzazione delle rubriche del settore edilizia e la disponibilità dei dati in rete sul sito del Comune al fine di evitare la frequentazione dell’ufficio con un notevole risparmio di tempo per i professionisti ed i dipendenti comunali ed attuando il processo di digitalizzazione del Comune di Bastia “Moltissimi tecnici – spiegano i consigliere del Gruppo Lega – sono impegnati nei lavori dei cosiddetto Superbonus 110 % che rappresenta una grande opportunità di lavoro per i professionisti, un incentivo importante per i cittadini oltre che una reale possibilità di riqualificare il tessuto urbano esistente rilanciando il comparto dell’edilizia.

Per poter accedere a questa agevolazione le tempistiche sono tra gli adempimenti più importanti da rispettare ed a questo proposito gli enti locali giocano un ruolo chiave. Per poter usufruire della agevolazione, l’immobile oggetto di riqualificazione non deve essere oggetto di abusi o difformità urbanistiche ed edilizie e per questo è necessario fare un accesso agli atti per verificare lo stato autorizzato dell’immobile oggetto di intervento, verificando che ciò che si è realizzato nel tempo corrisponda a quanto autorizzato. Nel comune di Bastia Umbra significa per i professionisti recarsi per forza all’ufficio edilizia privata e chiedere al personale amministrativo di effettuare una ricerca attraverso il computer per le pratiche più recenti oppure sfogliare manualmente appositi elenchi scritti a mano in ordine alfabetico anno per anno per quelle più datate. Le rubriche sono moltissime ed il lavoro di ricerca inizia con una ipotesi di range di anni in cui la pratica ricercata potrebbe essere stata fatta (per esempio: posso richiedere di consultare per le rubriche dal 1965 al 1970) e con la consultazione delle stesse a partire dalle pagine alfabetiche in cui si spera di trovare il nome del titolare della pratica.

Una volta trovato il nome cercato, a lato si avrà il numero della pratica e il titolo in forma breve. Per questo – concludono i consiglieri Catia Degli Esposti e Jessica Migliorati – abbiamo richiesto all’amministrazione di mettere online sul sito del comune le pratiche in modo da consentirne la consultazione via web con un notevole risparmio di tempo per i professionisti e velocizzazione di questi percorsi mirati all’ottenimento del Superbonus che proprio in questa fase sta dimostrando una enorme criticità. Altri comuni già lo hanno fatto.”