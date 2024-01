Un’analisi critica delle recenti dichiarazioni dell’Amministrazione

Un’analisi critica – La Coalizione Progressista, composta da PD, M5S, SI, PSI e Liste Civiche, ha espresso critiche per la differenza sostanziale tra i fatti e le affermazioni della Sindaca e dei Partiti della Coalizione di Destra. Questa preoccupazione è accentuata dalla percezione di una mancanza di tolleranza da parte della Sindaca e dell’Amministrazione nei confronti delle osservazioni, interpretando la dialettica politica come attacchi gratuiti.

L’Amministrazione sembra caratterizzata da un atteggiamento che si fonda sulla convinzione che nessuno possa criticare e che, comunque, non sarebbero disposti ad ascoltare. Questa posizione, evidenziata dalla dichiarazione della Sindaca riguardo agli “attacchi gratuiti”, costituisce un’esemplare difesa generale dell’Amministrazione, ma omette volutamente i dettagli sulle critiche specifiche.

La mancanza di argomentazioni concrete fa sì che la coerenza e l’attenzione proclamate appaiano prive di fondamento. In merito all’utilizzo dei buoni acquisto come “ulteriore attenzione in sostituzione, seppur parziale, delle spese sostenute dai residenti”, questa iniziativa potrebbe essere vista positivamente. Tuttavia, l’appellativo “attenzione in sostituzione” solleva dubbi sulla reale efficacia di tale misura nel supportare la comunità colpita dalle alluvioni.

La critica rivolta ai “progressisti” che “si sono guardati bene dal guardare il vicino” rappresenta un ulteriore tentativo polemico di distogliere l’attenzione dal nucleo delle critiche. Il confronto con il “vicino” risulta fuorviante, soprattutto se quest’ultimo ha adottato soluzioni più efficienti e meno dispendiose, permettendo ai propri cittadini di godere gratuitamente delle iniziative in piazza.

La dichiarazione sull’investimento durante le festività natalizie, “Quest’anno per il Natale invece di essere ancora più spenti e più sobri… dovevamo investire ancor di più,” mette in luce la carenza di un piano dettagliato e di una caratterizzazione su come gli investimenti avrebbero dovuto essere effettuati e quali benefici attesi.

Questo rispecchia un approccio errato nella filosofia amministrativa di Lungarotti e degli Assessori. Vogliamo sottolineare l’importanza di investire risorse in modo mirato per ottenere risultati concreti e evitare uno spreco di denaro.

Concludiamo esprimendo l’auspicio che la conclusione delle festività porti a un cambio di passo, di visione e di Amministrazione per la città nel 2024.

Coalizione Progressista: PD, M5S, SI, PSI Liste civiche