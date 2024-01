Lo Spiffero: «Quando il bue dice cornuto all’asino»

Lo Spiffero – I proverbi e i “detti”, si sa, nascono dalla saggezza popolare e parlano sempre situazioni che indipendentemente dall’epoca, possono verificarsi in molte occasioni.

Puntualmente, infatti, in questi giorni assistiamo alle accuse di un partito ad una amministrazione comunale, rea di non aver dato corso alla formalizzazione di accordi per manutenzioni sulle strade di confine tra Assisi e Bastia.

Evidentemente l’assessore bastiolo, ha riferito al suo partito, che il comune di Assisi, da luglio 2023, non ha dato corso alla formalizzazione di accordi con quello di Bastia, per realizzare opere di manutenzione su alcune strade di confine tra i due comuni e allora si parte all’attacco in pompa magna.

Messa così, l’assessore di riferimento del partito del Presidente del Consiglio ha ragioni da vendere e bene fa il suo sindaco a fargli “scudo con il suo corpo” difendendolo dagli attacchi scomposti e “superficiali” degli altri partiti, ribadendo l’insufficienza dell’amministrazione serafica, nei confronti del suo ottimo assessore che se Assisi si fosse data una mossa, avrebbe dato immediatamente corso ai lavori per il bene dei Cittadini a cui (loro dicono) di tenere nella massima considerazione.

Peccato però che nessuno sottolinea (neanche l’opposizione assopita, ma lo spifferiamo noi) che lo stesso assessore sul bilancio del suo comune, approvato a febbraio 2023 dal Consiglio Comunale, ha circa 400mila euro per rifare il catrame delle strade bisognose di Bastia e circa 500mila euro per l’efficientamento della Pubblica illuminazione energivora.

Di solito la giustificazione delle mancate manutenzioni è l’assenza di euri da spendere, ma su queste voci ce ne sono quasi un milione. E da febbraio 2023, quanti ne sono stati utilizzati?

Zero… euro spesi zero. Metri quadri asfaltati zero. Efficientamento pubblica illuminazione effettuato zero. Quei capitoli di bilancio dovrebbero essere ancora intatti.

Quindi il bove (Bastia) accusa l’asino (Assisi) di tenere ferme da luglio 2023 alcune manutenzioni stradali (quindi ha le corna virtuali), ma nulla dice sul fatto che egli (il bove del detto popolare) ha la possibilità, sul proprio territorio, di fare manutenzione ed efficientamento della pubblica illuminazione da febbraio 2023 e non ha fatto ancora nulla (dimenticandosi di alzare gli occhi e guardare le grandi e solide sporgenze che ha sopra le orecchie).

E’ proprio vero la saggezza popolare racconta sempre cose giuste…

