Bandecchi arriva a Bastia Umbra, pronto il candidato sindaco, è Matteo Santoni

Bandecchi arriva a Bastia – Stefano Bandecchi non si ferma più, e i suoi tentacoli politici arrivano in un’altra roccaforte di destra, Bastia Umbra. Il Partito di Alternativa Popolare, con il suo leader, sarà all’Auditorium “Sant’Angelo” insieme quello che sarà il candidato sindaco per AP, Matteo Santoni.

Voci ne circolavano già nelle scorse settimane, e ora c’è la certezza, ex presidente della Pro Loco è in corsa per la poltrona di sindaco della città retta, per il momento, da Paola Lungarotti.

L’appuntamento è fissato all’interno di quello che vorrebbe essere il tempio della cultura bastiola, l’Auditorium, e si svolgerà il 18 gennaio, giovedì a partire dalle ore 16. Il piccolo jpeg che circola in queste ore riporta proprio della presentazione di Matteo Santoni con l’intervento straordinario di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare.

Matteo Santoni era stato eletto alla guida della Pro Bastia il 3 maggio 2022. Il 24 aprile, invece, furono eletti i componenti del consiglio direttivo.

Matteo Santoni Presidente

Raniero Stangoni Vice Presidente – Cassiere Economo

Claudio Giorgetti Vice Presidente

Daniela Piselli Segretario

Roldano Boccali Consigliere

Pamela Marinelli Consigliere

Maria Giulia Raspa Consigliere

Claudio Lombardi Consigliere

Veronica Taglia Consigliere

Luisa Mancinelli Consigliere

Marco Ridolfi Consigliere

Revisori dei conti.

Ermanno Falcinelli

Renzo Brunelli

Odoardo Stangoni

Probiviri.