Auto e moto esagerano, residenti di Bastia Umbra esasperati

BASTIA UMBRA – Le strade cittadine come la pista di un circuito. A denunciarlo alcuni residenti esasperati da auto e moto che in queste notti d’estate sfrecciano ignorando i limiti di velocità. In particolare in via Bastiola, via Vienna, via Roma, via San Bartolo, via Irlanda, via Santa Lucia, via San Rocco, via Gramsci e via della Repubblica. C’è chi ha pure inviato una raccomandata al sindaco. È il caso di un residente in via Cesare Battisti. Un altro residente propone provocatoriamente la chiusura di via San Bartolo: «Sembra di abitare lungo la A14: manifestiamo!». In via Gemelli Baldoni le auto corrono spedite a pochissima distanza dall’ingresso dei palazzi. Intanto per aumentare la sicurezza nella zona di Bastia 2 la giunta ha approvato un piano che prevede l’incremento dei punti luce. Saranno raddoppiati in piazza don Toppetti. Le nuove luci a Led consentiranno di illuminare in maniera ottimale anche via Pertini. Un nuovo punto luce nell’area dei giardinetti Faticoni. L’intervento è finanziato con un contributo statale di 130mila euro. Massimiliano Camilletti