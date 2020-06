Bastia, retrocessione confermata Mammoli: «Faremo opposizione»

Calcio serie D

Tutto come annunciato. Il Consiglio federale della FGCI, come previsto, ieri ha confermato l’ipotesi che due settimane fa aveva proposto il Consiglio della Lega Calcio. Le ultime 4 classificate di ogni Girone della campionato nazionale dilettanti di Serie D vengono retrocesse in Eccellenza. La decisione è arrivata dopo la rinuncia a riprendere a giocare i campionati bloccati a febbraio per l’epidemia Coronavirus. Il Bastia, che era nel quartetto finale insieme al Pomezia con il diritto al Play out sopra Ponsacco e Tuttocuoio retrocede nell’Eccellenza, unica squadra umbra con questo destino. Salve invece Cannara, Foligno e Trestina. Non ha avuto alcun effetto la diffida che il Bastia, insieme ad altri, ha presentato alla Federazione Calcio. Gli effetti pratici sono che la squadra del presidente Sandro Mammoli deve ora prepararsi a disputare l’Eccellenza. «Una decisione che non ci convince – ha detto il presidente -. Ora faremo opposizione con un ricorso che avevamo già concordato con le società degli altri gironi nelle nostre stesse condizioni». La tifoseria del Bastia Calcio è con la dirigenza nell’opporsi alla decisione a tavolino che, cambiando criteri, potrebbe essere corretta. L’augurio di molti sostenitori è anche quello, se il ricorso non avesse successo, di lavorare ad un nuovo Bastia tutt’altro che rassegnato e determinato a giocarsi il futuro partendo dall’Eccellenza. m.s