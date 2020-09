Bastia Umbra, tutti in campo per la sicurezza

L’incontro dell’amministrazione comunale con il Prefetto e i responsabili delle forze di polizia è stato un importante passo avanti per la sicurezza pubblica. Ora ci si attende che alle parole seguano i fatti. Molti cittadini chiedono quando ci saranno effetti concreti. Lo chiediamo all’assessore Valeria Morettini, delegata alla sicurezza, presente all’incontro. «Sono stati concordati gli aspetti principali, tra cui la videosorveglianza che quanto prima avrà un collegamento diretto con i comandi di Carabinieri e Polizia.

E’ un impegno che abbiamo assunto come Comune e sul quale stiamo lavorando. Il sistema è già migliorato e faremo altri interventi, comprese una nuova telecamera a Bastia 2, per impegno con i residenti, e una all’incrocio tra via della Rocca e la Torgianese». E’ prevista la ripresa degli interventi preventivi con la Polizia Locale?

«In effetti si è concordato che siano i tecnici a prendere l’iniziativa – sottolinea Morettini –. Le forze di polizia, compresa la Polizia locale, si riuniranno per concordare un programma. Da sottolineare il riconoscimento del ruolo della Polizia locale perché in stretto contatto con il territorio. Stiamo lavorando per attuare il Protocollo di Vicinato sottoscritto da Comune e Prefettura. Rilevante, infine, è l’impegno che lo stesso Prefetto ha assunto, su nostra richiesta, di incontrare i capigruppo per coinvolgere tutto il Consiglio».