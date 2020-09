Palio, no vendita alcolici dopo le 20 alle 6, dal 26 al 29 settembre

Emanata l’Ordinanza del Sindaco che regola gli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a tutela della pubblica e privata incolumità. Emanata l’Ordinanza del Sindaco che regola gli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a tutela della pubblica e privata incolumità, (Ord. N. 221 del 25-09-2020). L’Ordinanza riguarda il periodo compreso tra il 26 e il 29 settembre 2020 in tutto il territorio del capoluogo comunale; di seguito si riportano i punti salienti del provvedimento: “nell’arco orario 20.00 – 06.00 è fatto divieto ai pubblici esercizi, agli eventuali esercenti commercio su aree pubbliche e ai titolari per il commercio ambulante di vendere qualsiasi bevanda in bottiglie in vetro, in lattine e contenitori similari.

E’ fatto obbligo ai pubblici esercizi, agli eventuali esercenti commercio su aree pubbliche e ai titolari per il commercio ambulante di vendere per asporto o servire qualsiasi bevanda in bicchieri a perdere (plastica, carta o similari) e non in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori analoghi (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e private del relativo tappo di chiusura); parimenti è fatto obbligo, agli stessi esercenti, di avvertire i clienti che anche le bevande acquistate in bottiglie di plastica non potranno essere portate fuori dall’esercizio di vendita se non aperte e private del tappo di chiusura.

E’ vietato introdurre bevande, se non con le modalità sopraindicate, in Piazza Mazzini, sia per uso personale, che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito, nel corso degli spettacoli previsti in occasione delle festività organizzate dall’Ente Palio de San Michele;

E’ ugualmente vietato introdurre e detenere artifici pirotecnici, materiale esplodente di qualsiasi genere e bombolette spray contenenti principi urticanti. Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con applicazione della procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato; l’inosservanza dell’ordine verrà perseguita a norma dell’art. 650 C.P.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo relativo all’osservanza della presente ordinanza, essendo fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare”.

Si ricorda inoltre che per garantire la dovuta sicurezza riguardante la particolare situazione legata all’emergenza, è fatto obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza (mascherina) dalle ore 18.00 come da disposizioni ministeriali.