Bastia Umbra accelera con la fibra ottica di FiberCop

Copertura all’85%, velocità fino a 10 Gigabit al secondo
A Bastia Umbra si consolida il futuro digitale grazie all’intervento di FiberCop, che sta completando l’installazione della rete in fibra ottica ad alta capacità. Il progetto, già operativo su oltre l’85% delle abitazioni, punta a garantire connessioni ultraveloci e stabili, capaci di raggiungere fino a 10 Gigabit al secondo, trasformando radicalmente l’accesso ai servizi digitali per cittadini, imprese e pubblica amministrazione.
L’infrastruttura, pensata per sostenere l’evoluzione tecnologica del territorio, abilita applicazioni avanzate come streaming in 4K, telemedicina, smart working e gestione intelligente di servizi urbani, tra cui illuminazione pubblica, traffico e monitoraggio ambientale. Un impatto che va oltre la connettività, contribuendo anche alla riduzione delle emissioni di CO2.
I residenti possono già verificare la disponibilità del servizio presso il proprio operatore e richiederne l’attivazione. Il piano di posa ha privilegiato l’utilizzo di infrastrutture esistenti, riducendo al minimo gli scavi e adottando criteri di sostenibilità ambientale. La collaborazione con l’Amministrazione comunale ha permesso di contenere i disagi alla viabilità e accelerare i tempi di realizzazione.
Secondo Gianni Crocetti, Responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop, l’iniziativa rappresenta un passo concreto verso la trasformazione digitale del Paese, con benefici tangibili per il tessuto economico e sociale locale.
