La Chiesa di San Marco Evangelista sarà inaugurata il giorno di Natale

La nuova chiesa San Marco Evangelista di Bastia Umbra sarà inaugurata ed aperta ufficialmente il giorno di Natale. A darne comunicazione è lo stesso parroco Don Franco Santini. E lo fa pubblicando un video sui canali social.

Nel video dà anche le indicazioni su come partecipare. Per rispettare le disposizioni anti covid-19 sarà necessario prenotarsi ed essere in possesso di biglietto di ingresso. I posti sono limitati. Il giorno di Natale, sarà dunque una festa per tutti due volte. Saranno celebrate due messe una al mattino e una al pomeriggio. Così come comunica il prete nel video. Sarà presente anche l’arcivescovo della diocesi di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino.