La pioggia non ferma il Presepe vivente nel suggestivo borgo antico | Foto

“Mentre i vicoli del centro storico tornano in quella “Luce” che ha cambiato il mondo, si animano di solidarieta’, pace, inclusività e amicizia, tra le botteghe dei mestieri si cammina nella storia. E’ sempre la luce che guida il cuore”. Da Piazza Mazzini a Via Garibaldi, fino a piazza Umberto I° (lato monastero benedettino), dove proprio all’ingresso della Chiesa di S. Anna è stato organizzato un piccolo concerto di Natale, con cori e zampogne. La pioggia non ha fermato gli spettacoli.

Le botteghe artigiane segnano il percorso con i loro prodotti, da Via Colomba Antonietti fino a Piazza Matteotti, per poi ripartire e articolarsi in Via del Teatro e in Piazzetta Luigi Masi con tanti animaletti da cortile, fino a Piazza Umberto I, fino alla Natività del Cristo nei pressi dell’Auditorium Sant’Angelo con la musica dell’ Associazione Corale Città di Bastia – Coro Aurora.

Tutta la città, le scuole, le associazioni, i cittadini, i residenti, i commercianti hanno contribuito a sostenere il progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali e dell’Assessorato alla Cultura.

Il prossimo appuntamento sarà il 5 gennaio 2020 – dalle 17.00 alle 20.00 – in Piazza Umberto I, per l’arrivo dei Re Magi a cavallo.