Orchestra Renzo Biondi: un ritorno atteso alla Sagra della Porchetta di Costano

COSTANO – L’Orchestra Renzo Biondi torna alla Sagra della Porchetta di Costano, portando con sé l’energia contagiosa e la passione per la musica. Questo non è il loro primo incontro con l’evento: lo scorso anno il concerto dovette essere annullato a causa delle avverse condizioni meteo. Quest’anno, grazie alla grande richiesta del pubblico, l’Orchestra ritorna in Umbria per far divertire e ballare i numerosi ammiratori e fan. Il concerto è in programma per questa sera, a partire dalle ore 21:30 all’Arena della Sagra.

Renzo Biondi ha cominciato il suo percorso nella musica all’età di 12 anni, studiando clarinetto presso la “Banda Cittadina di Chioggia”. Ha proseguito per ben 13 anni in questa formazione, raggiungendo il ruolo di “primo clarinetto” e diventando insegnante di strumento, teoria e solfeggio. Inoltre, è stato istruttore della squadra degli sbandieratori di Chioggia e dei tamburini che si esibiscono ancora oggi al Palio della Marciliana.

Dopo aver frequentato il Liceo Artistico Musicale “A.Buzzolla” di Adria (RO), dove ha ottenuto il diploma, Renzo ha continuato la sua formazione al Conservatorio, studiando clarinetto, pianoforte e canto per 7 anni.

La sua passione per la musica da ballo è cresciuta quando è diventato clarinettista e sassofonista nell’Orchestra “Gruppo Italia Folk”, dove ha suonato per 9 anni. Successivamente, ha intrapreso gli studi universitari nella facoltà di Scienze dell’Educazione all’Università di Padova, ma ha deciso di non completare il percorso a causa delle opportunità lavorative nel settore musicale. Ha anche frequentato un corso di Didattica della Musica, che gli ha permesso di insegnare nelle scuole private del suo paese.

Oltre alla sua carriera musicale, Renzo si è anche dedicato al mondo del ballo da competizione, ottenendo ottimi risultati nei campionati regionali e nazionali nelle danze latino-americane.

Nel 2007, ha colto l’opportunità di trasformare la sua passione in una professione aprendo, insieme ad altri musicisti, l’Orchestra “Renzo El Ritmo“, in cui ha svolto il ruolo di voce maschile solista per 4 anni.

Nel 2013, Renzo Biondi e il suo socio Francesco Carbone hanno fondato l’attuale “Orchestra Renzo Biondi”. L’Orchestra ha raggiunto un livello di successo notevole e ha partecipato come super ospite al Teatro Ariston di Sanremo nel 2014.

Oltre a essere un cantante di talento, Renzo è autore di numerosi brani, presentatore televisivo e figura rispettata nel mondo della musica. La sua passione e dedizione hanno contribuito a rendere l’Orchestra Renzo Biondi una delle formazioni più apprezzate nel panorama musicale italiano.