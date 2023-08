Campus Estivo della Protezione Civile: Esercitazione Notturna

Nella serata del 23 agosto 2023, i trenta partecipanti al campus estivo “Cresciamo in Protezione Civile” svoltosi a Bastia Umbra, hanno affrontato un’interessante e coinvolgente esercitazione notturna. Questa attività, tenuta segreta fino a quel momento, ha permesso ai giovani ragazzi e ragazze di mettere alla prova le loro abilità in campo di protezione civile. Il Campus, proprio in questo fine settimana, chiude i battenti di una edizione a dir poco entusiasmante.

Durante l’esercitazione, è stato emesso un allarme improvviso: uno dei bambini partecipanti al campo risulta disperso. L’ambientazione è notturna e l’agitazione tra i partecipanti è tangibile. Dopo che i giovani avevano fatto una passeggiata al di fuori del campo, qualcuno si accorge che uno dei compagni non è rientrato con il gruppo. Immediatamente, l’allarme viene lanciato, e in collaborazione con la Guardia di Finanza e diverse squadre di Volontari, l’azione di ricerca prende il via.

Le unità cinofile, presenti in zona grazie alla collaborazione con la Guardia di Finanza, vengono impiegate nella ricerca del ragazzo disperso. Dopo alcuni minuti di tensione, finalmente le unità cinofile riescono a seguire le tracce giuste e trovano il bambino, il quale è sano e salvo, ma presenta ferite al volto a seguito di una caduta e ha riportato la rottura di una gamba.

I Volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato di Bastia Umbra, intervengono prontamente per fornire le cure necessarie al ragazzo. Nel corso dell’azione di soccorso, emerge che i Volontari avevano simulato alcune ferite sul ragazzo, come tagli sulla testa, allo scopo di rendere l’esercitazione il più realistica possibile.

Questa serata intensa e dinamica ha permesso ai giovani partecipanti di comprendere in modo concreto e pratico il complesso processo di ricerca e soccorso in caso di persone disperse o ferite in ambienti naturali. Le unità cinofile sono state uno strumento cruciale nella ricerca, e l’esercitazione ha fornito anche spunti sul funzionamento di tali squadre specializzate. Inoltre, sono stati affrontati concetti di primo soccorso, aggiungendo un aspetto formativo e pratico all’esperienza.

Il campus estivo “Cresciamo in Protezione Civile” continua ad offrire ai giovani partecipanti un’opportunità unica di apprendimento e coinvolgimento attivo nel campo della protezione civile, preparandoli ad affrontare situazioni di emergenza in modo sicuro ed efficace.