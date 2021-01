SanitApp e Infocovid due nuovi servizi a disposizione dei cittadini

SanitApp: SanitApp è la nuova app che la Regione Umbria mette a disposizione dei cittadini per avere informazioni sui servizi sanitari. Attualmente è presente la funzionalità di visualizzazione e consultazione su mappa dei Pronto Soccorso più vicini, con numero e codice colore delle persone in attesa in ogni sede. Nel corso del tempo verranno inseriti ulteriori servizi di pubblica utilità. Immagini allegate: “sanitapp screen1,

sanitapp screen2, scarica app”.

I link per scaricare l’applicazione da Apple e Android:

https://apps.apple.com/it/app/sanitapp-regione-umbria/id1546202054 https://play.google.com/store/apps/details?id=it.regione.umbria.sanitapp

Infocovid:

È attivo InfoCovidUmbria, il nuovo canale di comunicazione della Regione Umbria per fornire ai cittadini informazioni utili sull’emergenza coronavirus.

InfoCovidUmbria è disponibile:

– sul sito della Regione #Umbria https://www.regione.umbria.it/info-covid-umbria (con accesso

anche dai siti delle Aziende Sanitarie UslUmbria1, UslUmbria2, Azienda ospedaliera di Terni,

Azienda ospedaliera di Perugia);

– su Telegram: https://telegram.me/InfoCovidUmbria_bot (digitando Infocovidumbria su “cerca”);

– presto anche su Whatsapp

Realizzato grazie alla collaborazione con Umbria Salute e Umbria Digitale, questo nuovo strumento affiancherà il Numero Umbria Sanità NUS 800.63.63.63 consentirà di ricevere direttamente sullo smartphone, 24 ore su 24, le risposte ai principali dubbi sul Covid-19.

Grazie ad un menù semplice ed intuitivo vengono fornite in pochi secondi risposte a quesiti quali: cosa fare in caso di sintomi o di positività, come e dove fare il tampone e gli altri test disponibili, quali sono i dati aggiornati dei contagi e tanto altro. Immagini allegate: “Infocovid1, Infocovid2, Telegram schermata presentazione, immagine social”.

Il Numero Unico Europeo 112

Il Numero Unico Europeo 112 si può chiamare da rete fissa, mobile, sms, app, alert automatici ed eCall. È accessibile per le persone con disabilità, garantisce assistenza in più lingue con interprete. È importante sapere che chiamando il 112 tramite l’app “112 Where are U” (download gratuito e fortemente raccomandato, possibile da App Store e Google Play”) si avrà una geolocalizzazione immediata e precisa di chi chiama, utile per i soccorsi).