Bilancio: Approvato a maggioranza seduta consiliare del 28 gennaio 2021

E’ stato approvato a maggioranza nella seduta consiliare del 28 gennaio 2021 il bilancio di previsione 2021-2023 Con questo bilancio l’Amministrazione ha raccolto le necessità dei cittadini predisponendo adeguate risposte ai loro bisogni: dal supporto sul fronte sociale e scolastico, al miglioramento della vivibilità della città, all’incremento della sicurezza, alla promozione del territorio, alla progettazione di opere pubbliche riguardanti il settore scolastico.

Le politiche di bilancio quindi sostengono fortemente il sociale, i servizi scolastici e le famiglie, il tessuto economico, la cultura e lo sport, tenendo conto dell’andamento della pandemia.

Il bilancio come strumento virtuoso, in grado di far fronte ad emergenze anche gravi che accompagnano e integrano i provvedimenti straordinari messi in campo da Stato e Regione.

L’Ente ha partecipato a bandi regionali per il verde, per la promozione del nostro territorio, per la manutenzione straordinaria delle strade, per l’efficientamento energetico, per l’implementazione del sistema di video sorveglianza, per l’efficientamento dello stadio e la sistemazione della pista di atletica.

Anche lo sport è stato un punto fisso dell’ attività amministrativa, a breve la realizzazione della tenso-struttura, della palestra di XXV Aprile e quella della scuola media. “Malgrado le necessità che hanno caratterizzato gli atti amministrativi nessun aumento di tasse, per l’anno 2021 relativamente all’IMU ed all’Addizionale comunale all’IRPEF, è confermato quanto già applicato per l’anno precedente anche per le tariffe dei servizi offerti ai cittadini” sostiene l’assessore Valeria Morettini.

Teniamo conto che il quadro sociale ed emergenziale su cui è stato redatto il bilancio di previsione non si è certamente alleggerito, le condizioni di difficoltà oggettiva ancora coinvolgono tutti i settori di intervento della governance comunale.

Ringraziamo gli uffici comunali per il lavoro che hanno fatto e stanno facendo in un momento storico dove la crisi economica è pari all’emergenza sanitaria” afferma il Sindaco Paola Lungarotti