Bastia, un nuovo spazio per i diritti dei cittadini

Un aiuto concreto su questioni quotidiane, dai consumi al sociale

È un’iniziativa che risponde a un bisogno profondo di vicinanza e supporto. A Bastia Umbra, la recente approvazione di un accordo tra l’amministrazione comunale e l’associazione per i diritti dei cittadini ADIC Umbria segna un passo significativo verso una comunità più inclusiva e attenta. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: offrire uno spazio fisico e un punto di riferimento per chiunque si trovi ad affrontare le complessità della vita di ogni giorno.

Il nuovo sportello, che troverà casa in un locale messo a disposizione gratuitamente dal Comune in via Cesare Battisti 11, non è un semplice ufficio, ma un luogo di ascolto e consulenza. Qui, i residenti avranno la possibilità di ricevere supporto qualificato su un’ampia gamma di questioni, dalle bollette che non tornano ai contratti bancari e assicurativi che sembrano incomprensibili. Il servizio, completamente gratuito, si estenderà anche a temi cruciali come la tutela ambientale e i diritti sociali, offrendo una guida preziosa in un mondo sempre più burocratico.

Ma l’impegno va oltre la semplice assistenza. ADIC Umbria si è infatti impegnata a tessere un legame più stretto con la comunità, portando le proprie competenze direttamente nelle scuole e nei centri per la popolazione anziana. Attraverso incontri e momenti di condivisione, l’associazione intende promuovere una maggiore consapevolezza sui diritti e doveri civici, incoraggiando un senso di appartenenza e partecipazione attiva. L’apertura di questo sportello simboleggia un ponte tra le istituzioni e i cittadini, con l’intento di accompagnare le persone nelle piccole e grandi difficoltà, promuovendo una cultura di cittadinanza attiva e informata. In questo modo, Bastia Umbra rafforza la sua rete di servizi, dimostrando una profonda sensibilità nei confronti delle fasce più vulnerabili e ponendo le basi per una comunità che cresce insieme, in modo più equo e solidale.