Bastia Calcio debutta in Coppa Italia Eccellenza in trasferta

Sfida contro Pontevecchio aprirà il girone A del torneo

Il Bastia 1924 apre ufficialmente la stagione di Coppa Italia Eccellenza con una partita in trasferta contro la Pontevecchio. L’appuntamento è fissato per sabato 23, con calcio d’inizio alle 16:30, sul campo degli Ornari di Ponte San Giovanni. La squadra guidata da Mister Tomassoli, al suo primo impegno stagionale, cercherà di mettere in campo determinazione e coesione per affrontare i rossoverdi padroni di casa.

L’incontro sarà diretto dal Signor Gabriele Padalino della Sezione AIA di Terni, coadiuvato dagli assistenti Simone Polveri e Arban Krriku della Sezione AIA di Foligno. Il girone A, oltre a Bastia e Pontevecchio, comprende Ellera e Pierantonio, completando il quadro della fase iniziale del torneo.

L’esordio rappresenta un banco di prova significativo per i biancorossi, chiamati a dimostrare preparazione atletica e affiatamento tattico in vista dei prossimi incontri ufficiali della stagione. La squadra biancorossa, motivata dal debutto in coppa, punta a consolidare sin da subito un gioco solido e incisivo, confermando la strategia delineata durante la preparazione estiva.