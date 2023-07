Concerto benefico a Bastia a favore degli alluvionati del Tescio

Concerto benefico – Bastia Umbra si è unita in una serata di beneficenza, “Tutti insieme per più sorrisi”, per sostenere i cittadini colpiti dall’esondazione del torrente Tescio. L’evento si è tenuto ieri sera con l’esibizione di due gruppi musicali del territorio, Better call Maro e Pop 70 Cover Band. L’iniziativa è stata promossa da Davide Marongiu (Maro), un giovane concittadino desideroso di mettersi a disposizione per una buona causa: la raccolta fondi solidale per le vittime dell’esondazione.

La collaborazione con il Presidente del Consiglio Comunale, Giulio Provvidenza, ha permesso di concretizzare rapidamente l’iniziativa, coinvolgendo anche l’Assessore alle Politiche Sociali, Daniela Brunelli, e l’associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Bastia Umbra. Questa collaborazione con il Comune ha permesso di esprimere solidarietà alle famiglie residenti nella zona interessata dallo straripamento del torrente.

La serata musicale ha rappresentato l’avvio della raccolta fondi solidale, alla quale tutti possono contribuire, anche con un piccolo gesto, a favore dei concittadini colpiti dall’esondazione e che hanno subito danni di varia natura e consistenza.

Per chi volesse dare il proprio contributo, sono stati forniti i dati bancari: IBAN: IT 81V0200838282000103058458 Intestato a: Croce Rossa Italiana comitato di Bastia Umbra Causale: Esondazione Torrente Tescio

L’azione di raccolta fondi è spontanea e aggiuntiva a quelle istituzionali. È stata possibile grazie al cuore generoso dei musicisti, che si sono aderiti al programma della serata gratuitamente. I “Better call Maro”, Davide Marongiu e Marco Sensi, hanno offerto la loro musica con entusiasmo. Mentre i “Pop 70 Cover Band”, con Matteo Cipriani (tastierista), Cristina Ghibelli (cantante), Graziano Brufani (basso), Federico Calzolari (batteria) e Marco Lombardoni (chitarra), hanno entusiasmato il pubblico con un eccellente repertorio musicale e un’esecuzione impeccabile.

L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra continua a lavorare in sinergia con la Regione Umbria, valutando azioni e soluzioni dopo la fase emergenziale dell’esondazione. Si attende anche una risposta da Umbra Acque, a cui è stata chiesta una riduzione dei pagamenti dei consumi di acqua per i residenti della zona colpita. La solidarietà e la collaborazione tra i Comuni colpiti dall’esondazione del Tescio, come Assisi, Nocera Umbra e Valtopina, sono fondamentali per affrontare la situazione.

L’inno dedicato alla città, “Inno a Bastia Umbra”, composto da Davide Marongiu, è stato un momento di grande emozione e legame con il territorio.

La serata di musica e solidarietà ha dimostrato come la musica possa essere uno strumento potente per unire la comunità e offrire speranza a chi ha vissuto momenti difficili a causa dell’esondazione. Ognuno può contribuire con il proprio gesto, e ogni piccola azione può fare la differenza nella vita di chi ha bisogno di sostegno. La cittadinanza di Bastia Umbra dimostra ancora una volta di essere unita e pronta ad affrontare insieme le sfide che la vita pone sulla sua strada.