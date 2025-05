Bastia Umbra, Polizia e farmacisti contro le truffe online

Incontro pubblico all’Auditorium Sant’Angelo per la sicurezza in rete

La Polizia di Stato di Perugia ha preso parte a un incontro pubblico tenutosi presso l’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra, rivolto alla cittadinanza e, in particolare, agli operatori del settore farmaceutico. L’evento, promosso dalla responsabile delle farmacie comunali Roberta Gabrielli, si è svolto in collaborazione con il settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche del Comune.

Durante l’iniziativa, gli esperti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dell’Umbria hanno illustrato le principali minacce presenti online, fornendo indicazioni utili per proteggersi dai rischi legati alla navigazione in rete. L’attenzione si è concentrata su tentativi di frode e truffe informatiche, fenomeni in costante crescita e sempre più raffinati, che spesso colpiscono anche professionisti e cittadini apparentemente esperti.

Nel corso dell’intervento, sono stati analizzati i metodi più frequenti utilizzati dai cybercriminali per ottenere informazioni personali e denaro, come promesse di guadagni facili, offerte ingannevoli o tecniche di phishing. I partecipanti, in gran parte farmacisti e operatori del settore sociosanitario, hanno posto numerose domande operative, evidenziando un forte interesse verso la protezione dei propri dati digitali e delle informazioni aziendali.

L’incontro ha favorito un dialogo diretto tra forze dell’ordine e cittadinanza, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sui comportamenti prudenti da adottare online. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di educazione alla sicurezza informatica, promosso a livello locale e nazionale, in risposta all’aumento degli illeciti via web.

La partecipazione attiva del pubblico ha confermato l’efficacia dell’appuntamento, che ha consentito di condividere l’esperienza professionale degli operatori della Polizia Postale, fornendo strumenti concreti per affrontare le insidie digitali quotidiane.