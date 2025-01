Corso di Primo Soccorso Base presso Confcommercio Bastia Umbra

Confcommercio Bastia Umbra organizza un Corso Base di Primo Soccorso della durata di 12 ore, con validità triennale. Le lezioni si terranno in presenza presso la sede di Piazza Moncada 1, Palazzina 1 Umbriafiere.

Calendario: Il corso si svolgerà nelle seguenti date:

24 febbraio 2025

26 febbraio 2025

3 marzo 2025

L’orario delle lezioni sarà dalle 14:30 alle 18:30.

Costi e Quote di Iscrizione:

Soci Confcommercio: € 180,00 (IVA inclusa)

Non soci Confcommercio: € 200,00 (IVA inclusa)

Il corso è gratuito per gli aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario (EBT).

Iscrizione: Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni vengono accettate in base all’ordine di arrivo e sono valide solo dopo il pagamento della quota di iscrizione per i partecipanti paganti. Le iscrizioni si chiuderanno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.

Per partecipare gratuitamente: Compilare il modulo di iscrizione allegando copia dell’ultima busta paga (per dipendenti) o copia dell’ultimo F24 (per titolari/soci), che dimostri il versamento all’Ente Bilaterale.

Per partecipare a pagamento: Compilare il modulo di iscrizione; entro 5 giorni dall’inizio del corso riceverete via email le informazioni relative al pagamento. Controllare anche la posta indesiderata. Il bonifico dovrà essere effettuato a Innovazione Terziario (Iter) – Impresa Sociale c/o Intesa Sanpaolo S.P.A. IBAN: IT38 B030 6903 0181 0000 0000 881. Il pagamento dovrà essere effettuato prima della partenza del corso.

Attestazione: Verrà rilasciato un attestato conforme alla normativa di riferimento a coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore del corso. L’attestato, con validità di 3 anni, sarà disponibile sulla Piattaforma EPLAN, di cui saranno fornite istruzioni il primo giorno di lezione.

Il corso rappresenta un’opportunità per acquisire competenze fondamentali di primo soccorso, utili sia in ambito lavorativo che personale. Non perdere questa occasione di formazione certificata!