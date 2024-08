Ex Mattatoio di Costano: memoria storica e futuro culturale

Bastia Umbra – L’ex sindaca di Bastia, Paola Lungarotti, ha espresso gratitudine al dr. Mencarelli per aver riportato l’attenzione sull’ex Mattatoio di Costano, un sito di grande valore storico e personale. Lungarotti, figlia di un commerciante di bestiame che ha lavorato nei mattatoi, in particolare in quello di Piazza del Mercato, ha sottolineato l’importanza di preservare tali luoghi per non disperdere le radici della comunità.

L’ex sindaca ha ricordato che, grazie al Gal e al cofinanziamento ottenuto, è stato possibile avviare la progettazione per il restauro dell’ex Mattatoio. Questo rappresenta un passo significativo, poiché erano anni che non si attingeva ai fondi del Gal. Tuttavia, Lungarotti ha espresso rammarico per non essere riuscita, insieme alla sua maggioranza, a concretizzare l’intervento di restauro durante il suo mandato.

Lungarotti ha evidenziato come il cuore della comunità risieda anche in questi siti storici, che rappresentano memoria, progresso e socialità del passato. Ha sottolineato che tali luoghi potrebbero oggi assumere nuove forme di utilizzo e diventare centri di socialità culturale. Il restauro dell’ex Mattatoio di Bastia, secondo Lungarotti, non è solo un progetto di recupero architettonico, ma un’opportunità per rivitalizzare la vita comunitaria e culturale della città.

L’ex sindaca ha concluso il suo intervento ringraziando nuovamente il dr. Mencarelli per aver riportato l’attenzione su un tema così importante per la comunità di Bastia. Ha ribadito l’importanza di preservare la memoria storica e di valorizzare i luoghi che hanno segnato la vita della comunità, affinché possano continuare a essere parte integrante del tessuto sociale e culturale della città.

In sintesi, l’intervento di Paola Lungarotti mette in luce l’importanza del restauro dell’ex Mattatoio di Costano come simbolo di memoria storica e come potenziale centro di socialità culturale per la comunità di Bastia.