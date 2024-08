Ex sindaca Lungarotti difende il T-Red: sicurezza stradale prioritaria

Bastia Umbra – L’ex sindaca Paola Lungarotti ha risposto alle critiche pubblicate su BastiaOggi.it riguardo l’installazione del sistema T-Red durante la sua amministrazione. Lungarotti ha spiegato che la decisione di acquistare il T-Red è stata presa in risposta a segnalazioni di criticità nel tratto stradale interessato, con l’obiettivo di ripristinare una viabilità corretta e sicura.

Lungarotti ha sottolineato che la scelta del T-Red ha generato tensioni all’interno della maggioranza, poiché alcuni lo vedevano come un possibile introito per le casse comunali, un’ipotesi che l’ex sindaca ha categoricamente escluso. Per superare l’impasse, è stato dato mandato agli uffici di accelerare la realizzazione di una rotonda, progetto che è stato successivamente posticipato.

L’ex sindaca ha evidenziato che la questione degli attraversamenti stradali non può essere ridotta a una semplice discussione sul fare cassa da parte dei Comuni. Ha citato altri tratti stradali pericolosi, come l’attraversamento semaforico di Costano, dove l’unica soluzione è la realizzazione di rotatorie. Lungarotti ha ricordato che durante il suo mandato era stata richiesta l’accelerazione dei tempi di realizzazione delle rotatorie, non solo a Costano, ma anche in via San Francescuccio e all’attraversamento di via Monte Vettore.

Per quanto riguarda il Ponte di Bastiola, Lungarotti ha menzionato che esiste già un progetto definitivo, attualmente al vaglio degli enti sovracomunali, anche a seguito dell’esondazione del Tescio.

L’ex sindaca ha ribadito che non considera gli strumenti di controllo del traffico come un’opportunità di introito, ma piuttosto come una necessità per garantire il rispetto delle regole del codice della strada. Ha affermato che chi non rispetta le regole deve rispondere delle proprie azioni, paragonando le regole stradali a quelle familiari, fondamentali per la comunità.

Lungarotti ha concluso esprimendo il suo disappunto per il fatto che oggi si discuta su chi cerca di far rispettare le regole, piuttosto che su chi le infrange, sottolineando come si sia arrivati a giustificare comportamenti scorretti.

In sintesi, l’intervento di Paola Lungarotti su BastiaOggi.it mira a chiarire le motivazioni dietro l’installazione del T-Red e a difendere l’importanza delle regole per la sicurezza stradale e la comunità.