Volontari in piazza a Bastia per “Io non rischio”

Una giornata di prevenzione dedicata alla sicurezza civile

Domenica 12 ottobre 2025, Bastia Umbra si unirà alla grande mobilitazione nazionale di “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, iniziativa che ogni anno coinvolge cittadini e volontari in tutta Italia per diffondere la cultura della prevenzione. L’appuntamento, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile e rilanciato localmente dal Gruppo Comunale di Bastia Umbra, si svolgerà dalle 9 alle 18 presso il nuovo Polo Commerciale di Piazza Luigi Pirandello, dove sarà allestito un punto informativo aperto a tutti.

I volontari accoglieranno la cittadinanza per condividere esperienze, materiali e consigli su come comportarsi in caso di alluvioni o inondazioni, rischi che interessano da vicino il territorio bastiolo. L’iniziativa si inserisce nella Settimana nazionale della Protezione Civile, periodo in cui centinaia di comuni italiani ospitano eventi, laboratori e incontri per sensibilizzare la popolazione.

Nel corso della giornata saranno proposte attività interattive per grandi e piccoli: giochi educativi, gadget, e soprattutto la “Linea del Tempo”, un percorso che racconta gli eventi più significativi legati al rischio idrogeologico della zona. Attraverso fotografie, testimonianze e dati, i visitatori potranno comprendere come ogni emergenza del passato possa trasformarsi in occasione di conoscenza e responsabilità collettiva.

La campagna, spiegano dal Dipartimento, nasce dalla collaborazione tra scienza, volontariato e istituzioni, con l’obiettivo di trasformare l’informazione in comportamento quotidiano. Il principio di fondo è semplice ma essenziale: conoscere i rischi del proprio territorio permette di prevenirli e limitare i danni. Per questo, “Io non rischio” non si limita a un solo giorno di eventi, ma promuove un impegno costante, 365 giorni l’anno, attraverso strumenti divulgativi, incontri e attività formative.

Quest’anno oltre mille piazze italiane ospiteranno i volontari della Protezione Civile, impegnati a raccontare ai cittadini come piccoli gesti possano fare una grande differenza. Bastia Umbra, grazie al suo gruppo comunale, si conferma tra le realtà più attive nel panorama regionale.

La fonte del comunicato, la Protezione Civile di Bastia Umbra, invita tutti a partecipare all’incontro e a scoprire come contribuire alla sicurezza della propria comunità. Un’occasione per capire che la prevenzione è un dovere civico e un gesto di solidarietà.